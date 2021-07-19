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Финансист перечислил опасные инструменты для инвестирования

Лера Букина
45 минут назад
Инвестиции так или иначе всегда связаны с риском. Инвесторы все время балансирует между риском и возможностью заработать, заявил агентству «Прайм» создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.
Финансист перечислил опасные инструменты для инвестирования
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Криптовалюта в настоящий момент представляет собой один из самых рисковых инструментов для инвестирования, отмечает он.
«Она может взлететь в несколько раз, но с не меньшей вероятностью упасть чуть ли не до нуля», — указал эксперт.
Клопенко отметил опасность акций «третьего эшелона» с точки зрения инвестирования. На фондовом рынке есть акции «первого эшелона» – известные крупные компании, «второго эшелона» – не такие крупные, как в «первом эшлоне». Компании «третьего эшелона» – это небольшие компании, которые могут или стать частью первого эшелона, или просто закрыться, а могут существовать без каких-либо изменений.
«Именно в третьем эшелоне сейчас и разворачиваются наиболее громкие события так называемого бума частных инвесторов, когда акции почти случайных компаний вдруг взлетают до небес, а потом, как правило, также неожиданно падают. Эта игра очень опасна», — отмечает Клопенко.
Специалист подчеркнул, что венчурные проекты также являются рискованными. Он отметил, что только один из десяти проектов бывает успешным.
Клопенко назвал инвестиции в собственный бизнес или бизнес знакомых опасными из-за высокого риска невозврата. По его словам, единственным способом сокращать риски, оставаясь инвестором, является их диверсификация. Нужно пользоваться сразу несколькими разными инструментами в своей работе — в разной валюте, с разной потенциальной доходностью.
Как заявила технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова, среди типичных финансовых ошибок россиян – отсутствие накоплений, розничное инвестировании без нужных знаний и навыков, отказ от финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям.
Личный счет,ОТП Банк,
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