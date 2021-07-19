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Эксперт: входить в «инвестиционную реку» следует осторожно

Анна Безрукова
1 час назад
Первые шаги на фондовой бирже нужно делать с осторожностью: эксперты, опрошенные РИА новости, порекомендовали инвесторам-новичкам детально анализировать рынок, избегать рискованных инструментов и сомнительных рекомендаций и вкладывать на первых порах не более четверти личных сбережений. Об этом сообщает 1prime.
Эксперт: входить в «инвестиционную реку» следует осторожно
Фото: ТАССТАСС
"Задача начинающих инвесторов состоит не столько в наращивании своего инвестиционного счета, сколько в том, чтобы не лишиться в первые два-три года средств на бирже. Поэтому вход в "инвестиционную реку" должен быть по максимуму осторожным, с применением консервативных методов инвестирования", - отметил глава департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.
"Лучше приобретать базовые инструменты и не играть на понижение. Кроме этого, лучше не использовать маржинальные возможности (приобретать ценные бумаги только на свои средства)", - посоветовал он.
При этом главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов дал совет начинать, например, с 20% своих накоплений, а остальную их часть, как и ранее, размещать в низкорисковых инструментах типа банковских вкладов. Эти 20% необходимо, в основном, на 80%, инвестировать в облигации, и только примерно пятую часть — в акции, полагает он.
"Начинать инвестиции следует с некрупной суммы, например, со 100 тысяч рублей. Крупная сумма будет давить на психику начинающего инвестора, и он не сможет спокойно спать", — отметил Верников.
В первую очередь требуется отобрать самые привлекательные акции при помощи фундаментального анализа — например, с использованием оценки аналитиков авторитетных банков. Когда первый круг привлекательных ценных бумаг будет обозначен, следует определить второй круг, где на помощь придет технический анализ. Метод "двух кругов", или "двойного сита", может показать хорошие результаты для начинающих, отметил аналитик.
Личный счет,Алексей Антонов,Андрей Верников,РИА Новости,
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