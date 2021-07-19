Эксперт: входить в «инвестиционную реку» следует осторожно

В первую очередь требуется отобрать самые привлекательные акции при помощи фундаментального анализа — например, с использованием оценки аналитиков авторитетных банков. Когда первый круг привлекательных ценных бумаг будет обозначен, следует определить второй круг, где на помощь придет технический анализ. Метод "двух кругов", или "двойного сита", может показать хорошие результаты для начинающих, отметил аналитик.