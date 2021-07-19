Эксперт: входить в «инвестиционную реку» следует осторожно

"Задача начинающих инвесторов состоит не столько в наращивании своего инвестиционного счета, сколько в том, чтобы не лишиться в первые два-три года средств на бирже. Поэтому вход в "инвестиционную реку" должен быть по максимуму осторожным, с применением консервативных методов инвестирования", - отметил глава департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.
"Лучше приобретать базовые инструменты и не играть на понижение. Кроме этого, лучше не использовать маржинальные возможности (приобретать ценные бумаги только на свои средства)", - посоветовал он.
"Начинать инвестиции следует с некрупной суммы, например, со 100 тысяч рублей. Крупная сумма будет давить на психику начинающего инвестора, и он не сможет спокойно спать", — отметил Верников.