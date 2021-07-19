Дефицит и рост цен: автомобиль станет роскошью

Стоимость автомобилей на российском рынке продолжает расти. Так, на сегодняшний день цены на машины с пробегом поднялись на четверть по отношению к аналогичному периоду 2020 года. На рынке возник дефицит, с логистикой образовались проблемы, рубль слабеет, а инфляция, напротив, набирает обороты. Станет ли автомобиль роскошью, попыталось разобраться РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В июне в среднем стоимость автомобилей на вторичном рынке достигала 747,7 тысячи рублей, тогда как в 2020 году — 605,3. В сравнении с маем автомобили выросли в цене на 0,8%.

Видео дня

Ситуация усугубилась тем, что между США и Китаем началась торговая война - стало меньше полупроводниковых чипов, которые необходимы в автопроме.

Согласно данным Goldman Sachs, нехватка микросхем затронула 169 отраслей промышленности. Уже только в США в связи с последствиями мирового дефицита чипов ВВП может сократиться на процент по итогам года, полагают аналитики. В автопром приходит минимум, выпуск машин сократился. Проблемы появились с Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan, Ford , Chrysler.

«Спрос на новые модели в полном объеме не удовлетворяют. На старые повышают цены. Скидок нет. В результате покупатели переключились на автомобили с пробегом. Дальше — по базовым экономическим законам: если сокращается предложение, товар дорожает», — отмечает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.

По его словам, возникновение проблем с логистикой влечет за собой взлет котировок на металл. Переславский прогнозирует рост цен на «легковушки», который будет наблюдаться как минимум полгода. Стоимость может подняться как на новые, так и на подержанные машины, считает он. Речь идет об удорожании на 5-6%.

Если дилеры будут и дальше поднимать цены, онлайн-продажи вытеснят традиционные, считает Олег Чередниченко, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова. Аналитики считают, что рынок по итогам года сократится на 5-10%.

Эксперты рекомендуют повременить с приобретением автомобиля при отсутствии острой необходимости из-за риска «угодить в кредитную кабалу».