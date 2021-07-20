Российские банки подключили карты «Мир» к Apple Pay

Ранее стало известно
, что Россия готовится к вероятному отказу от западных платежных систем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
. По его мнению, это станет возможным благодаря созданию национальной платежной системы «Мир». При этом глава МИД РФ Сергей Лавров
тоже отметил, что РФ должна снижать зависимость от западных систем. Однако глава Mastercard в России Алексей Малиновский сообщил, что платежные системы Visa
и Mastercard продолжат работать
в РФ, несмотря на заявления представителей российских властей о блокировке.