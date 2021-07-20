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Крупные банки РФ впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay

Ura.Ru
1 час назад
Несколько российских банков с 20 июля подключили карты «Мир» к Apple Pay. Об этом сообщили участники рынка.
Российские банки подключили карты «Мир» к Apple Pay
Фото:  URA.RU URA.RU
Загрузить карты «Мир» в свой iPhone смогут клиенты «Открытия» и Росбанка, рассказали РБК представители организаций. Также источники на финансовом рынке сообщили изданию, что к сервису будут подключены Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. К осени воспользоваться такой услугой смогут клиенты МКБ.
Ранее стало известно, что Россия готовится к вероятному отказу от западных платежных систем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, это станет возможным благодаря созданию национальной платежной системы «Мир». При этом глава МИД РФ Сергей Лавров тоже отметил, что РФ должна снижать зависимость от западных систем. Однако глава Mastercard в России Алексей Малиновский сообщил, что платежные системы Visa и Mastercard продолжат работать в РФ, несмотря на заявления представителей российских властей о блокировке.
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