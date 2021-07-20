Эксперт посоветовал покупку «длинных» облигаций для обмана инфляции

Как отметил эксперт, на фоне увеличения темпов вакцинации мировая экономика демонстрирует мощное восстановление: уровень спроса на товары начал возвращаться, что вызвало повсеместное ускорение инфляции с низкой базы 2020-го года. На это долговые рынки отреагировали повышением волатильности.

Эксперт считает, что в настоящее время настал благоприятной момент для приобретения рублевых облигаций частными инвесторами на перспективу владения более одного года для получения стабильного дохода, превышающего инфляцию.