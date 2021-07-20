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Эксперт посоветовал покупку «длинных» облигаций для обмана инфляции

Анна Безрукова
23 минуты назад
Инвесторам в актуальных условиях необходимо приобретать облигации российских компаний первого эшелона и облигации федерального займа в портфель со сроком более чем на год, поскольку уровень их доходности превышает инфляцию. Об этом РИА Новости рассказал старший портфельный управляющий "Сбер Управление Активами" Григорий Островский.
Эксперт посоветовал покупку «длинных» облигаций для обмана инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отметил эксперт, на фоне увеличения темпов вакцинации мировая экономика демонстрирует мощное восстановление: уровень спроса на товары начал возвращаться, что вызвало повсеместное ускорение инфляции с низкой базы 2020-го года. На это долговые рынки отреагировали повышением волатильности.
"Этот тренд не обошел стороной и Россию, в частности, доходности гособлигаций увеличились в абсолютной величине в зависимости от срока до погашения на 1-2% с начала года. В результате рынок рублевых облигаций стал существенно привлекательнее в сравнении со ставками банковских вкладов (динамика роста ставок последних значительно отстала от роста доходностей рублевых облигаций)", — уточнил Островский.
Эксперт считает, что в настоящее время настал благоприятной момент для приобретения рублевых облигаций частными инвесторами на перспективу владения более одного года для получения стабильного дохода, превышающего инфляцию.
"Доходности повысились и располагаются на привлекательном уровне. Регулятор научился принимать сложные вызовы со стороны рынков, и решительность действий свидетельствует о стабилизации инфляции в перспективе. Также отмечается рост новых размещений рублевых облигаций", — отметил финансист.
Личный счет,РИА Новости,
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