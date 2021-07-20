Эксперт посоветовал покупку «длинных» облигаций для обмана инфляции

"Этот тренд не обошел стороной и Россию, в частности, доходности гособлигаций увеличились в абсолютной величине в зависимости от срока до погашения на 1-2% с начала года. В результате рынок рублевых облигаций стал существенно привлекательнее в сравнении со ставками банковских вкладов (динамика роста ставок последних значительно отстала от роста доходностей рублевых облигаций)", — уточнил Островский.
"Доходности повысились и располагаются на привлекательном уровне. Регулятор научился принимать сложные вызовы со стороны рынков, и решительность действий свидетельствует о стабилизации инфляции в перспективе. Также отмечается рост новых размещений рублевых облигаций", — отметил финансист.