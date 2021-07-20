В Федеральной налоговой службе
(ФНС России) сообщили, что общий объем возвращенных налогов за ипотечные кредиты составил 1,86 млрд рублей. При этом граждане недополучили десятки миллиардов рублей, уточнили аналитики «Райффайзенбанка»
.
Жителям России, выплачивающим ипотеку, напомнили о возможности оформления двух налоговых вычетов: от стоимости покупки недвижимости и от процентов по долгу. Как отмечается в исследовании Райффайзенбанка, результаты которого приводят "Известия
", только 17% заемщиков знают о возможности возврата потраченных средств через оформление сразу двух вычетов.
Как показал опрос банка, 72% опрошенных заявили, что знают о возможности получения налогового вычета при покупке жилья в кредит, но отметили, что всегда думали, что речь идет только об одной выплате. Свыше половины респондентов также сказали, что им известно о праве их супругов оформления налогового вычета на покупку недвижимости по ипотеке. При этом, как пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в беседе с изданием, к этим возможностям прибегают не более 35% заемщиков. В связи с этим, объемы недополученных средств достигают десятков миллиардов рублей.
Напомним, россиянам доступно оформление имущественного вычета в размере 13% от стоимости недвижимости. При этом предельная сумма для вычисления составляет 2 миллиона рублей, то есть возврату подлежат максимум 260 тысяч.
Еще один вычет, на который могут рассчитывать те, кто выплачивает ипотеку, также составляет 13%, но уже от ипотечной ставки, выплаченной банковской организации. В такой ситуации тоже имеется ограничение по сумме - не более 3 миллионов рублей. В результате, заемщику доступен возврат до 390 тысяч рублей.