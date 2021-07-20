Как показал опрос банка, 72% опрошенных заявили, что знают о возможности получения налогового вычета при покупке жилья в кредит, но отметили, что всегда думали, что речь идет только об одной выплате. Свыше половины респондентов также сказали, что им известно о праве их супругов оформления налогового вычета на покупку недвижимости по ипотеке. При этом, как пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в беседе с изданием, к этим возможностям прибегают не более 35% заемщиков. В связи с этим, объемы недополученных средств достигают десятков миллиардов рублей.