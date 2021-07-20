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Эксперты напомнили россиянам о двух налоговых вычетах по ипотеке

Анна Безрукова
1 час назад
В Федеральной налоговой службе (ФНС России) сообщили, что общий объем возвращенных налогов за ипотечные кредиты составил 1,86 млрд рублей. При этом граждане недополучили десятки миллиардов рублей, уточнили аналитики «Райффайзенбанка».
Жителям России, выплачивающим ипотеку, напомнили о возможности оформления двух налоговых вычетов: от стоимости покупки недвижимости и от процентов по долгу. Как отмечается в исследовании Райффайзенбанка, результаты которого приводят "Известия", только 17% заемщиков знают о возможности возврата потраченных средств через оформление сразу двух вычетов.
Как показал опрос банка, 72% опрошенных заявили, что знают о возможности получения налогового вычета при покупке жилья в кредит, но отметили, что всегда думали, что речь идет только об одной выплате. Свыше половины респондентов также сказали, что им известно о праве их супругов оформления налогового вычета на покупку недвижимости по ипотеке. При этом, как пояснил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский в беседе с изданием, к этим возможностям прибегают не более 35% заемщиков. В связи с этим, объемы недополученных средств достигают десятков миллиардов рублей.
Напомним, россиянам доступно оформление имущественного вычета в размере 13% от стоимости недвижимости. При этом предельная сумма для вычисления составляет 2 миллиона рублей, то есть возврату подлежат максимум 260 тысяч.
Еще один вычет, на который могут рассчитывать те, кто выплачивает ипотеку, также составляет 13%, но уже от ипотечной ставки, выплаченной банковской организации. В такой ситуации тоже имеется ограничение по сумме - не более 3 миллионов рублей. В результате, заемщику доступен возврат до 390 тысяч рублей.
Личный счет,Видео,Федеральная налоговая служба,Райффайзенбанк Австрия,газета "Известия",
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