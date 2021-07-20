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«СберАвто»: Около 65% россиян покупают машины в кредит

Лера Букина
19 минут назад
Россияне приобретают две трети автомобилей в кредит. Покупка нового автомобиля у проверенного продавца существенно увеличит шансы на одобрение ссуды, сообщает «Прайм» со ссылкой на компанию «СберАвто».
65% россиян покупают машины в кредит
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«При покупке через сервис «СберАвто» оформляют кредит около 65% клиентов, остальные совершают покупку на собственные средства», — говорится в исследовании компании.
Как отмечается, восемь из десяти заемщиков прибегают к оформлению кредита без первоначального взноса, несмотря на повышенную ставку по данной программе.
Эксперты советуют при выборе подходящей кредитной программы для покупки автомобиля, прежде всего, смотреть на сумму ежемесячного платежа. Это поможет понять, возможно ли «потянуть» ссуду. Из-за медленного роста доходов на фоне пандемии многие россияне опасаются того, что банк им откажет в получении кредита на автомобиль. Банки, в свою очередь, перед выдачей ссуды производят оценку по собственным моделям, указывают в компании.
«Повысить шансы на одобрение заявки можно, приобретая новый автомобиль у проверенного продавца. А вот кредиты на автомобили с пробегом, которые были в использовании, например, 13-15 лет, получить сложнее. Кроме того, банки особенно внимательно проверяют продавцов б/у автомобилей», - отмечают специалисты.
В компании считают необходимым проводить независимый технический осмотр автомобиля непосредственно перед самой покупкой. Эксперты также советуют предварительно проверять на сайтах ГИБДД и ФССП, не находится ли автомобиль в угоне или залоге.
Личный счет,ГИБДД,
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