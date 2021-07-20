65% россиян покупают машины в кредит

Как отмечается, восемь из десяти заемщиков прибегают к оформлению кредита без первоначального взноса, несмотря на повышенную ставку по данной программе.

Эксперты советуют при выборе подходящей кредитной программы для покупки автомобиля, прежде всего, смотреть на сумму ежемесячного платежа. Это поможет понять, возможно ли «потянуть» ссуду. Из-за медленного роста доходов на фоне пандемии многие россияне опасаются того, что банк им откажет в получении кредита на автомобиль. Банки, в свою очередь, перед выдачей ссуды производят оценку по собственным моделям, указывают в компании.