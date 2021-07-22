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Эксперт рассказал о рисках открытия кредитной карты "на всякий случай"

Праймиещё 1
18 минут назад
Открытие кредитной карты "на всякий случай" само по себе не несет рисков, если правильно читать договор с банком – в противном случае есть вероятность попасть на неожиданные комиссии, рассказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Перечислены риски открытия кредитной карты "на всякий случай"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В целом получение кредитной карты "на всякий случай" имеет право на существование, но к этому нужно отнестись максимально ответственно. Нужно выяснить из договора, взимает ли банк какие-то фиксированные комиссии, например, за обслуживание или смс-информирование, и при каких условиях. Также нужно уточнить, с какого момента карта считается активированной, какие минимальные платежи и в какие сроки следует вносить, каким образом и как часто банк будет информировать о возникшей задолженности", — рекомендует эксперт.
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Сама по себе неактивированная карта представляет собой просто кусок пластика, рассуждает Шуст: клиент не выразил желания воспользоваться предоставленной кредитной линией, и поэтому фактически не пользуется услугой. В этой ситуации никаких рисков не возникает.
Тем не менее, "активация" кредитной карты может проходить по-разному, уточняет эксперт. В некоторых банках карта активируется сразу же при выдаче, где-то – после совершения первой расходной операции. То, что считается "активацией" — очень важно уточнить в банке сразу же.
"С момента активации кредитной карты банк имеет право начислять комиссии в соответствии с договором, например, за обслуживание. В случае кредитной карты это будет происходить за счет кредита и поэтому задолженность необходимо своевременно погашать. Если отнестись к этому невнимательно, долг и пени могут постепенно накапливаться. Если порядок взимания комиссий прописан в подписанном договоре, то оспорить их будет нельзя", — предупреждает он.
Несвоевременное внесение платежей по кредитной карте негативно влияет на кредитную историю – точно так же, как по любому другому кредиту. Впоследствии это может стать препятствием для получения ипотеки или другого займа, либо банк будет предлагать по ним более высокие ставки, предупреждает Шуст.
Личный счет,РИА Новости,
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