Перечислены риски открытия кредитной карты "на всякий случай"

Открытие кредитной карты "на всякий случай" само по себе не несет рисков, если правильно читать договор с банком – в противном случае есть вероятность попасть на неожиданные комиссии, рассказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

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"В целом получение кредитной карты "на всякий случай" имеет право на существование, но к этому нужно отнестись максимально ответственно. Нужно выяснить из договора, взимает ли банк какие-то фиксированные комиссии, например, за обслуживание или смс-информирование, и при каких условиях. Также нужно уточнить, с какого момента карта считается активированной, какие минимальные платежи и в какие сроки следует вносить, каким образом и как часто банк будет информировать о возникшей задолженности", — рекомендует эксперт.

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Сама по себе неактивированная карта представляет собой просто кусок пластика, рассуждает Шуст: клиент не выразил желания воспользоваться предоставленной кредитной линией, и поэтому фактически не пользуется услугой. В этой ситуации никаких рисков не возникает.

Тем не менее, "активация" кредитной карты может проходить по-разному, уточняет эксперт. В некоторых банках карта активируется сразу же при выдаче, где-то – после совершения первой расходной операции. То, что считается "активацией" — очень важно уточнить в банке сразу же.

"С момента активации кредитной карты банк имеет право начислять комиссии в соответствии с договором, например, за обслуживание. В случае кредитной карты это будет происходить за счет кредита и поэтому задолженность необходимо своевременно погашать. Если отнестись к этому невнимательно, долг и пени могут постепенно накапливаться. Если порядок взимания комиссий прописан в подписанном договоре, то оспорить их будет нельзя", — предупреждает он.