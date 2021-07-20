Профсоюзы предложили ввести ежегодную индексацию зарплат

Профсоюзы предложили обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией. Об этом говорится в заключении на проект «Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает
РИА «Новости».
Профсоюзы предлагают также ежегодно увеличивать соотношения величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также соотношение величины МРОТ и медианной зарплаты.
В заключении также говорится о необходимости ежегодно индексировать пенсии работающих пенсионеров не ниже уровня инфляции. В «Едином плане» прописана индексация только для неработающих пенсионеров.
Также профсоюзы выразили обеспокоенность снижением нормы пенсионного страхования с 55% до 30% заработка, в то время как покупательная способность пенсий падает из-за роста цен на услуги ЖКХ и товары первой необходимости.
Ранее члены комитета Государственной думы
по труду Сергей Вострецов
и Светлана Бессараб
предложили увеличить в России окладную часть заработных плат. По их мнению, оклад должен быть равен как минимум 70% заработной платы, а остальные 30% должны приходиться на разного рода доплаты и премии.