Профсоюзы предложили ввести ежегодную индексацию зарплат

Профсоюзы предложили обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией. Об этом говорится в заключении на проект «Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, передает РИА «Новости».

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Профсоюзы предлагают также ежегодно увеличивать соотношения величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также соотношение величины МРОТ и медианной зарплаты.

В заключении также говорится о необходимости ежегодно индексировать пенсии работающих пенсионеров не ниже уровня инфляции. В «Едином плане» прописана индексация только для неработающих пенсионеров.