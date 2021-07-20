Срок уплаты налогов на имущество предложили изменить

В России могут изменить предельный срок уплаты налогов на имущество для физических лиц, сообщает «Интерфакс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Законопроект, предлагающий сдвинуть срок уплаты налогов с 1 декабря на 1 сентября, внесло в Государственную думу законодательное собрание Владимирской области.

Авторы инициативы считают, что уплата транспортного, земельного и имущественного налогов в срок не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным, «отрицательно влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов».

В пояснительной записке указывается, что в течение года у местных властей отсутствует необходимый объем средств для исполнения возложенных полномочий и принятых расходных обязательств. Кроме того, местные бюджеты, в том числе дорожные фонды, наполняются неравномерно.

С 2015 года в Налоговом кодексе установлен срок уплаты имущественных налогов для физических лиц не позднее 1 декабря.

Ранее имущественные налоги нужно было уплачивать до 1 октября.

Налог на имущество физических лиц является местным налогом и перечисляется на 100% в местные и региональные бюджеты.