Треть россиян незаконно штрафовали на работе

Ранее специалисты Росстата
выяснили у жителей России, насколько те довольны своей работой и зарплатой. Около 44% принявших участие в опросе россиян сообщили, что удовлетворены размером своего заработка. Еще 47,1% респондентов оказались не вполне довольны величиной своего вознаграждения за работу. А 8,8% опрошенных совершенно не довольны своей зарплатой. Выяснилось, что мужчины чаще бывают удовлетворены своими доходами: 46,4% против 41,3% у женщин. При этом подавляющее большинство респондентов (82,8%) заявило, что довольно режимом своего труда.