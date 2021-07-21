Треть россиян незаконно штрафовали на работе

Около трети россиян (31%) сталкивались с денежными штрафами на работе, при этом больше половины из них знали, что такая практика нарушает трудовое законодательство. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру», которые приводит РБК

В опросе принял участие более пяти тысяч человек старше 18 лет. Исследование проводилось в июле 2021 года.

По словам респондентов, чаще всего их штрафовали за ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей (38%), за опоздания (27%), за нарушение техники безопасности (18%), за недостачу (13%). Со штрафами за ненадлежащее обращение с клиентами и внешний вид, который не соответствовал дресс-коду, столкнулись 10 и 6% репондентов соответственно.

Большинство участников исследования сталкивалось со штрафами на сумму до тысячи рублей (68%), 19% назвали сумму от 1 тыс. до 3 тыс. руб., 8% — 3-5 тыс. руб., а 10% — более 5 тыс. руб.

При этом, согласно опросу, 69% респондентов никогда не подвергались штрафам на работе. А из штрафуемых вычеты из зарплаты получали только 22%, а остальные 78% не были подвергнуты взысканиям лично.