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Треть россиян незаконно штрафовали на работе

Алиса Селезнёва
40 минут назад
Около трети россиян (31%) сталкивались с денежными штрафами на работе, при этом больше половины из них знали, что такая практика нарушает трудовое законодательство. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру», которые приводит РБК.
В опросе принял участие более пяти тысяч человек старше 18 лет. Исследование проводилось в июле 2021 года.
По словам респондентов, чаще всего их штрафовали за ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей (38%), за опоздания (27%), за нарушение техники безопасности (18%), за недостачу (13%). Со штрафами за ненадлежащее обращение с клиентами и внешний вид, который не соответствовал дресс-коду, столкнулись 10 и 6% репондентов соответственно.
Большинство участников исследования сталкивалось со штрафами на сумму до тысячи рублей (68%), 19% назвали сумму от 1 тыс. до 3 тыс. руб., 8% — 3-5 тыс. руб., а 10% — более 5 тыс. руб.
При этом, согласно опросу, 69% респондентов никогда не подвергались штрафам на работе. А из штрафуемых вычеты из зарплаты получали только 22%, а остальные 78% не были подвергнуты взысканиям лично.
Ранее специалисты Росстата выяснили у жителей России, насколько те довольны своей работой и зарплатой. Около 44% принявших участие в опросе россиян сообщили, что удовлетворены размером своего заработка. Еще 47,1% респондентов оказались не вполне довольны величиной своего вознаграждения за работу. А 8,8% опрошенных совершенно не довольны своей зарплатой. Выяснилось, что мужчины чаще бывают удовлетворены своими доходами: 46,4% против 41,3% у женщин. При этом подавляющее большинство респондентов (82,8%) заявило, что довольно режимом своего труда.
Личный счет,Видео,Росстат,
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