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Финансист посоветовал россиянам избегать банковских депозитов

Анна Безрукова
27 минут назад
Банковские депозиты не покрывают потребительскую инфляцию как минимум в течение трех лет. В качестве инструмента для хранения денег вклады в настоящее время - не самое лучшее средство. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Финансист посоветовал россиянам избегать банковских депозитов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отметил, что даже среди консервативных инвестиций присутствуют намного более удобные методы сохранения средств. Например, ОФЗ или облигации крупнейших госкомпаний, которые дают прибыль как минимум около 7% годовых.
"При этом о новом налоге на вклады здесь фактически можно даже не говорить — и с ним, и без него банковские вклады всегда проигрывали самым низкодоходным займам на фондовом рынке", —полагает эксперт.
Также Коган предупредил, что депозиты с инвестиционной составляющей могут быть опасными: существует риск потерять весь доход. Аналитик порекомендовал тщательно ознакомиться с условиями договора, который может оказаться не договором открытия депозита, а инвестиционным договором, по которому не гарантируется уровень доходности, на которую рассчитывает клиент.
Кроме этого, эксперт напомнил, что наибольшую доходность дают вклады на длительный период — от двух лет, но при условии, что на момент открытия они в любом случае не будут обещать процентную ставку выше, чем действующая ключевая ставка Центробанка России.
"Банки, обещающие процент по вкладам выше, или предлагают не вклады, а инвестиционные договора, или имеют признаки пирамиды и могут в ближайшее время прекратить деятельность", — объяснил Михаил Коган.
Личный счет,Михаил Коган,Центральный банк России,
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