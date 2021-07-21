Финансист посоветовал россиянам избегать банковских депозитов

Он отметил, что даже среди консервативных инвестиций присутствуют намного более удобные методы сохранения средств. Например, ОФЗ или облигации крупнейших госкомпаний, которые дают прибыль как минимум около 7% годовых.

Также Коган предупредил, что депозиты с инвестиционной составляющей могут быть опасными: существует риск потерять весь доход. Аналитик порекомендовал тщательно ознакомиться с условиями договора, который может оказаться не договором открытия депозита, а инвестиционным договором, по которому не гарантируется уровень доходности, на которую рассчитывает клиент.