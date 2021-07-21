Страховые пенсии вырастут на 5,9%

Согласно материалам к проекту, число людей, которым предоставляется страховая пенсия, увеличиваться не будет: в следующем году их смогут получить 39,57 млн человек, в 2023 году - 38,93 млн, в 2024 году - 38,86 млн человек.

Из-за роста инфляции в начале года размер реальных пенсий россиян существенно сократился. Так, в мае зафиксировано снижение пенсий на 0,5%. В феврале падение реального размера пенсий оценено в 0,1% в годовом выражении, в марте — в 0,2%, в апреле — в 0,1%. В мае размер реальных пенсий упал уже на 0,5%.