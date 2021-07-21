Страховые пенсии вырастут на 5,9%

В 2018 году наряду с повышением пенсионного возраста в России решили увеличивать страховую пенсию по старости на тысячу рублей в год, указал первый зампред Комитета Совета Федерации
по социальной политике Валерий Рязанский
. В 2018 году средняя сумма страховых пенсий составляла 14,4 тысячи рублей в месяц. По словам сенатора, если уровень инфляции по итогам 2021 года превысит ожидаемую с 1 января 2022 года индексацию на 5,9%, сумма индексации будет увеличена. Рязанский отметил, что Конституция гарантирует ежегодное увеличение пенсий.