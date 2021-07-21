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Страховые пенсии вырастут на 5,9%

Лера Букина
1 час назад
В 2022 году страховые пенсии повысят на 5,9%. Бюджет ПФР с такими расчетамии обсудила Российская трехсторонняя комиссия, передает «Российская газета». Как отмечается, их могут изменить при даотнейших обсуждениях в Госдуме.
Страховые пенсии вырастут на 5,9%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно материалам к проекту, число людей, которым предоставляется страховая пенсия, увеличиваться не будет: в следующем году их смогут получить 39,57 млн человек, в 2023 году - 38,93 млн, в 2024 году - 38,86 млн человек.
В 2018 году наряду с повышением пенсионного возраста в России решили увеличивать страховую пенсию по старости на тысячу рублей в год, указал первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. В 2018 году средняя сумма страховых пенсий составляла 14,4 тысячи рублей в месяц. По словам сенатора, если уровень инфляции по итогам 2021 года превысит ожидаемую с 1 января 2022 года индексацию на 5,9%, сумма индексации будет увеличена. Рязанский отметил, что Конституция гарантирует ежегодное увеличение пенсий.
Самые высокие страховые пенсии по старости в России направляют жителям Чукотского АО и Ненецкого АО. Об этом говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2020 году.
Из-за роста инфляции в начале года размер реальных пенсий россиян существенно сократился. Так, в мае зафиксировано снижение пенсий на 0,5%. В феврале падение реального размера пенсий оценено в 0,1% в годовом выражении, в марте — в 0,2%, в апреле — в 0,1%. В мае размер реальных пенсий упал уже на 0,5%.
Личный счет,Валерий Рязанский,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,Совет Федерации,Госдума,"Российская газета",
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