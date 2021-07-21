Примерно четверть жителей России считают невыгодными валютные сбережения, следует из итогов опроса, проведенного банком "Открытие" . Об этом сообщает ТАСС

Кроме этого, примерно 30% респондентов видят наиболее выгодным способом накоплений размещение свободных средств на вкладах в рублях, но под более высокие проценты, чем на валютных депозитах. При этом половина участников затруднилась с ответом на вопрос о самом лучшем способе накопления средств.

В числе крупных целей, на которые копят респонденты, чаще всего указывалось создание подушки безопасности (33%), улучшение условий проживания (26%) и путешествия или крупные покупки (22%). На приобретение машины копят 17% опрошенных, 10% копят или хотят начать делать накопления на будущую пенсию, у 19% средства для накоплений отсутствуют.

Кроме этого, исследование показало, что половина россиян считают, что повышение размера страхового возмещения по вкладам стало своевременным. Из них 27% полагают, что действующую с 30 декабря 2014 года сумму в 1,4 миллиона рублей необходимо повысить на величину накопленной инфляции за прошедшие годы. Другие 23% выступили за существенное повышение гарантированной суммы по депозитам. А 11% полагают, что сумму страхового покрытия по вкладам менять не следует.