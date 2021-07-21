Депутат предложил зафиксировать максимум допустимых расходов на оплату ЖКУ

По данным Росстата, за первый квартал текущего года долги жителей страны за жилищно-коммунальные услуги увеличились до 1,33 трлн рублей. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению экспертов, эффективные меры воздействия государства на должников за ЖКУ к настоящему времени не разработаны. А у управляющих компаний, которые должны рассчитываться с ресурсоснабжающими компаниями, фактически нет рычагов влияния на неплательщиков.