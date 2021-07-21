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Депутат предложил зафиксировать максимум допустимых расходов на оплату ЖКУ

Алиса Селезнёва
59 минут назад
В Госдуму будет внесен законопроект о введении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 15%. Об этом в своем Telegram-канале заявил один из авторов законопроекта, депутат от ЛДПР и глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Депутат предложил зафиксировать максимум допустимых расходов на оплату ЖКУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению Нилова, потолок доли семейных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг «сегодня не по ситуации великоват».
«Федеральный стандарт максимально допустимого значения сейчас составляет 22% от совокупного дохода семьи, и только при превышении этого порога семьям положены субсидии ( ) Нам в ЛДПР представляется более разумным, целесообразным и последовательным не изымать средства из семейных бюджетов на оплату ЖКУ выше 15% от совокупного дохода», - заметил он.
Как отмечается в пояснительной записке, установление регионом стандарта оплаты ниже федерального уровня зависит от его обеспеченности и в большинстве субъектов не реализовано. Так, только в трех субъектах этот стандарт составляет менее 15%, в том числе и в Москве.
«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнив ее новой частью 11, предусматривающей установление федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15%», - указано в документе.
По данным Росстата, за первый квартал текущего года долги жителей страны за жилищно-коммунальные услуги увеличились до 1,33 трлн рублей. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению экспертов, эффективные меры воздействия государства на должников за ЖКУ к настоящему времени не разработаны. А у управляющих компаний, которые должны рассчитываться с ресурсоснабжающими компаниями, фактически нет рычагов влияния на неплательщиков.
Личный счет,Ярослав Нилов,ЛДПР,Госдума,
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