Депутат предложил зафиксировать максимум допустимых расходов на оплату ЖКУ

«Федеральный стандарт максимально допустимого значения сейчас составляет 22% от совокупного дохода семьи, и только при превышении этого порога семьям положены субсидии ( ) Нам в ЛДПР представляется более разумным, целесообразным и последовательным не изымать средства из семейных бюджетов на оплату ЖКУ выше 15% от совокупного дохода», - заметил он.
«Законопроектом предлагается внести изменение в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнив ее новой частью 11, предусматривающей установление федерального стандарта максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 15%», - указано в документе.