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Банк России встал на защиту клиентов ломбардов

Алиса Селезнёва
55 минут назад
Банк России указал ломбардам на недопустимость повышения процентной ставки в последние дни перед сроком возврата займа. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Банк России встал на защиту клиентов ломбардов
Фото: ТАССТАСС
По данным Центробанка, выявлены случаи, когда ломбарды выдают займы с таким условием.
«Тем самым они обходят закрепленный законом запрет на повышение ставки после того, как заем не был погашен в срок. Банк России указал ломбардам на недопустимость этой недобросовестной практики», - подчеркивается в сообщении.
Регулятор констатировал, что из-за повышенной ставки клиенту сложнее расплатился с ломбардом и получить обратно заложенную вещь.
«Закон запрещает ломбардам увеличивать ставку после указанного в договоре дня возврата займа. Они вправе обращать взыскание на заложенную вещь не ранее чем через месяц после этого срока», - напомнили в ЦБ России.
Ранее Центробанк предложил запретить выдачу кредитов физическим лицам по плавающим ставкам. Речь идет о займах на срок до года или более 20 лет и кредитных картах с нефиксированным процентом. При этом, помимо запрета на выдачу кредитов с переменной ставкой, Банк России намерен ограничить и параметры таких займов.
Также регулятор намерен усилить информированность заемщиков и обязать банки указывать на своих сайтах информацию о том, как теоретически могут вырасти расходы клиента после коррекции ставки по ссуде. Заемщик должен быть предупрежден об изменениях за 15 дней.
Личный счет,Центральный банк России,
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