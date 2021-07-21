Банк России встал на защиту клиентов ломбардов

Банк России указал ломбардам на недопустимость повышения процентной ставки в последние дни перед сроком возврата займа. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

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По данным Центробанка, выявлены случаи, когда ломбарды выдают займы с таким условием.

«Тем самым они обходят закрепленный законом запрет на повышение ставки после того, как заем не был погашен в срок. Банк России указал ломбардам на недопустимость этой недобросовестной практики», - подчеркивается в сообщении.

Регулятор констатировал, что из-за повышенной ставки клиенту сложнее расплатился с ломбардом и получить обратно заложенную вещь.

«Закон запрещает ломбардам увеличивать ставку после указанного в договоре дня возврата займа. Они вправе обращать взыскание на заложенную вещь не ранее чем через месяц после этого срока», - напомнили в ЦБ России.

Ранее Центробанк предложил запретить выдачу кредитов физическим лицам по плавающим ставкам. Речь идет о займах на срок до года или более 20 лет и кредитных картах с нефиксированным процентом. При этом, помимо запрета на выдачу кредитов с переменной ставкой, Банк России намерен ограничить и параметры таких займов.