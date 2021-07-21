Россиянам назвали сроки улучшения ситуации с ценами на овощи

Вице-премьер России Виктория Абрамченко пообещала существенное улучшение ситуации с ценами на овощи к сентябрю.

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Об этом, как сообщает РИА «Новости» , она заявила на совещании президента с членами правительства в режиме видеоконференции.

По словам Абрамченко, власти достигли понимания с торговыми сетями о том, что снижение закупочных цен на овощи необходимо «оперативно транслировать на полку».

Вице-премьер признала, что овощи так называемого борщевого набора в этом году выросли в цене «очень сильно, превысив показатели аналогичного периода прошлого года». Поэтому торговым сетям пришлось переходить на закупку импорта, который также был дороже обычного из-за мирового повышения цен на продукты.

В ряде российских регионов уже приступили к сбору урожая, отметила Абрамченко. По ее словам, нужно, чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу.

«Так мы быстро насытим рынок своими овощами и обеспечим снижение цен», - заключила вице-премьер.

С начала года к 5 июля картофель в России подорожал на 90,72%, капуста - на 81,12%, лук - на 38,31%. Морковь с начала года выросла в цене уже почти в 2,5 раза (на 147,13%), Свекла подорожала в 2,8 раза.

12 июля Минэкономразвития сообщило, что с начала июля овощи и фрукты в России подешевели на 2,32%.