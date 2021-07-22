Сбербанк начислит рубли за сданные пластиковые бутылки

Россиянам предложили сдавать пластиковые бутылки и алюминиевые банки и взамен получать «фанды», которые можно обменять на рубли или бонусы. В центральном офисе Сбербанка в Москве установили специальное устройство под названием «фандомат» для приёма тары. Одна бутылка приравнивается к одному рублю или одному бонусу, которые можно перевести на карту «Тройка».

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Чтобы принять участие в акции, нужно создать «личный кабинет» и получить за сданный пластик «фанды», которые затем можно перевести на транспортную карту «Тройка» или получить в обмен на них бонусы от «СберСпасибо», сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

«Одна сданная бутылка или банка равняется 1 рублю на карте "Тройка" или 1 бонусу от "СберСпасибо"», — говорится в сообщении.

Фандомат, который поставили в офисе Сбербанка, принадлежит компании «Современный рециклинг». После сдачи тара поступает на завод, где пластиковые бутылки перерабатывают в пакеты, ручки, отделочные материалы для строительства, а алюминиевые банки измельчаются и направляются на переплавку, добавили в пресс-службе банка.

В июне в Российском экологическом операторе (РЭО) отмечали, что стоимость сданной в разработанный РЭО фандомат банки или бутылки будет составлять от 1 до 5 рублей, а за сданную тару положена скидка в магазинах. По словам главы РЭО Дениса Буцаева, в 2021 и 2022 годах в десяти российских регионах появятся 10 000 фандоматов по приёму пластиковой, стеклянной и алюминиевой тары.