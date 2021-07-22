Выезжающим за рубеж дали совет, как не потерять деньги при болезни

Российские страховые компании предлагают туристам застраховать риск положительного ПЦР-теста перед поездкой за границу. Как пишет «Федерал Пресс», это поможет не потерять деньги за тур.

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Российские туристы могут застраховать себя от невыезда из-за положительного теста на COVID-19 перед поездкой или внезапного заболевания непосредственно перед вылетом на отдых.

Компании страхуют и «амбулаторный», и даже «бессимптомный» коронавирус. Стоимость услуги составляет порядка 5% от стоимости тура. К примеру, при покупке тура в Турцию на троих человек за 200 тысяч рублей стоимость страховки составит около 10 тысяч рублей.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин ранее заявлял, что страхование от невыезда становится все более популярным видом услуг. В 2020 году такую страховку приобретали около 5-10% туристов, сейчас – уже 42%.

Также Горин в эфире радиостанции «Говорит Москва» призывал россиян покупать страховку от коронавируса на время поездки. По его словам, такую услугу следует приобретать даже привитым и переболевшим туристам, потому что есть случаи, когда за границей люди заболевают по второму разу.