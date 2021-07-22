Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Выезжающим за рубеж дали совет, как не потерять деньги при болезни

Вероника Полынина
10 минут назад

Российские страховые компании предлагают туристам застраховать риск положительного ПЦР-теста перед поездкой за границу. Как пишет «Федерал Пресс», это поможет не потерять деньги за тур.

Выезжающим за рубеж дали совет, как не потерять деньги при болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские туристы могут застраховать себя от невыезда из-за положительного теста на COVID-19 перед поездкой или внезапного заболевания непосредственно перед вылетом на отдых.

Компании страхуют и «амбулаторный», и даже «бессимптомный» коронавирус. Стоимость услуги составляет порядка 5% от стоимости тура. К примеру, при покупке тура в Турцию на троих человек за 200 тысяч рублей стоимость страховки составит около 10 тысяч рублей.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин ранее заявлял, что страхование от невыезда становится все более популярным видом услуг. В 2020 году такую страховку приобретали около 5-10% туристов, сейчас – уже 42%.

Также Горин в эфире радиостанции «Говорит Москва» призывал россиян покупать страховку от коронавируса на время поездки. По его словам, такую услугу следует приобретать даже привитым и переболевшим туристам, потому что есть случаи, когда за границей люди заболевают по второму разу.

По словам Горина, страховка от COVID-19 стоит не так дорого и позволяет покрыть большую часть затрат на лечение от коронавируса и содержание на карантине в иностранном государстве.

Личный счет,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,Радиостанция "Говорит Москва",ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители