Коллекторам предложили разрешить выбивать долги по ЖКХ

Коллекторам в России могут разрешить взыскивать с россиян долги по ЖКХ. Соответствующие поправки к законопроекту «О внесении изменений в ст. 155 Жилищного кодекса РФ» подготовлены и направлены в федеральные органы власти. С инициативой выступил Минстрой.

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«Минстрой предлагает предусмотреть возможность привлечения коллекторов, состоящих в государственном реестре, для взыскания долгов за ЖКУ», — передает «Коммерсант».

В министерстве пояснили, что рост задолженности в сфере водоотведения ставит под угрозу проведение ремонтных работ. Это может привести к перебоям с водоснабжением. Участники коллекторского рынка считают, что должникам все равно, кто будет звонить и по какому долгу. Главное, чтобы не было ночных звонков, угроз и соблюдались права человека.