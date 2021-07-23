Коллекторам предложили разрешить выбивать долги по ЖКХ

Коллекторам в России могут разрешить взыскивать с россиян долги по ЖКХ. Соответствующие поправки к законопроекту «О внесении изменений в ст. 155 Жилищного кодекса РФ» подготовлены и направлены в федеральные органы власти. С инициативой выступил Минстрой.
«Минстрой предлагает предусмотреть возможность привлечения коллекторов, состоящих в государственном реестре, для взыскания долгов за ЖКУ», — передает «Коммерсант».
В министерстве пояснили, что рост задолженности в сфере водоотведения ставит под угрозу проведение ремонтных работ. Это может привести к перебоям с водоснабжением. Участники коллекторского рынка считают, что должникам все равно, кто будет звонить и по какому долгу. Главное, чтобы не было ночных звонков, угроз и соблюдались права человека.
По данным Росстата, сумма задолженностей за услуги ЖКХ в России увеличилась на два млрд рублей за первый квартал 2021 года и составила 1,33 трлн рублей. Это на 5,9% больше показателя первого квартала прошлого года.