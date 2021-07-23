Финансист предрек окончание «золотых дней» доллара

Доллар еще достаточно долго будет оставаться ключевой мировой валютой, однако постепенно уходит из торговых операций между странами, так как они все больше предпочитают заключать соглашения в национальных валютах. Об этом заявил агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Он напомнил, что раньше у доллара фактически не было конкурентов, однако появление евро и укрепление юаня пошатнули господствующие позиции американской нацвалюты.
Сейчас ситуация позволяет Еврозоне и Китаю рассчитывать на то, чтобы подвинуть доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет, уверен эксперт.
«Господство одного государства на мировой финансовой арене не сможет длиться вечно», - констатировал Михаил Коган.
По его мнению, вероятнее всего, в ближайшие десятилетия ключевой мировой валютой станет юань, так как многие государства видят в нем достойную альтернативу доллару.
При этом торговая война США с Китаем и Европой говорит о том, что американские политики чувствуют угрозу от других государств и пытаются продлить свое господство.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство приняло решение отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния в доллары. Доля долларовых активов в ФНБ, которая сейчас составляет 35%, будет сокращена до нуля. Позднее Силуанов объяснил это решение ростом санкционных угроз и тем, что «доллар стал политической валютой».