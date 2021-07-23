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Финансист предрек окончание «золотых дней» доллара

Алиса Селезнёва
1 час назад

Доллар еще достаточно долго будет оставаться ключевой мировой валютой, однако постепенно уходит из торговых операций между странами, так как они все больше предпочитают заключать соглашения в национальных валютах. Об этом заявил агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Финансист предрек окончание «золотых дней» доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что раньше у доллара фактически не было конкурентов, однако появление евро и укрепление юаня пошатнули господствующие позиции американской нацвалюты.

Сейчас ситуация позволяет Еврозоне и Китаю рассчитывать на то, чтобы подвинуть доллар с первого места в мировом обороте в ближайшие 50 лет, уверен эксперт.

«Господство одного государства на мировой финансовой арене не сможет длиться вечно», - констатировал Михаил Коган.

По его мнению, вероятнее всего, в ближайшие десятилетия ключевой мировой валютой станет юань, так как многие государства видят в нем достойную альтернативу доллару.

При этом торговая война США с Китаем и Европой говорит о том, что американские политики чувствуют угрозу от других государств и пытаются продлить свое господство.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительство приняло решение отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния в доллары. Доля долларовых активов в ФНБ, которая сейчас составляет 35%, будет сокращена до нуля. Позднее Силуанов объяснил это решение ростом санкционных угроз и тем, что «доллар стал политической валютой».

Личный счет,Михаил Коган,Антон Силуанов,
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