Эксперт: Отказ от алкоголя поможет стать богатым к пенсии

Алкогольные напитки наносят удар не только по здоровью, но и по кошельку. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил независимый финансовый консультант, автор блога «За разумное потребление» Александр Доржиев.
По его словам, у среднестатистического взрослого россиянина на спиртное уходит 2,5 тысячи рублей в месяц. Инвестируя эти деньги с молодого возраста в акции на фондовом рынке, к пенсии можно разбогатеть, указал Доржиев.
«В России порядка 115 миллионов взрослых людей, из которых 33% не пьют алкоголь, то есть 77 миллионов это делают. Траты населения на алкоголь – порядка 2,5 триллиона рублей, что составляет 30 тысяч рублей в год на каждого выпивающего, то есть 2,5 тысячи рублей в месяц», - отметил эксперт.
Если каждый месяц эту сумму инвестировать в акции на фондовом рынке под 10% годовых, то за 40 лет может выйти 15 или 17 миллионов рублей, уверен финансист. Он также отметил пользу для здоровья в отказе от алкоголя. Этот пункт он считает важным с точки зрения использования «плодов своих инвестиций» в будущем.
Если вести здоровый образ жизни, правильно питаться и отказаться от вредных привычек, то в 60, 70 и в 80 лет человек может быть здоровым и благополучно жить на пенсии, считает Доржиев.
Как заявлял управляющий партнер Grid Capital Алексей Соколов, универсальной инвестиционной стратегии, благодаря которой можно разбогатеть за год без усилий, не существует, однако рассчитывать на хороший доход от вложений можно.