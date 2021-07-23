Эксперт: Отказ от алкоголя поможет стать богатым к пенсии

Алкогольные напитки наносят удар не только по здоровью, но и по кошельку. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил независимый финансовый консультант, автор блога «За разумное потребление» Александр Доржиев.

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По его словам, у среднестатистического взрослого россиянина на спиртное уходит 2,5 тысячи рублей в месяц. Инвестируя эти деньги с молодого возраста в акции на фондовом рынке, к пенсии можно разбогатеть, указал Доржиев.

«В России порядка 115 миллионов взрослых людей, из которых 33% не пьют алкоголь, то есть 77 миллионов это делают. Траты населения на алкоголь – порядка 2,5 триллиона рублей, что составляет 30 тысяч рублей в год на каждого выпивающего, то есть 2,5 тысячи рублей в месяц», - отметил эксперт.

Если каждый месяц эту сумму инвестировать в акции на фондовом рынке под 10% годовых, то за 40 лет может выйти 15 или 17 миллионов рублей, уверен финансист. Он также отметил пользу для здоровья в отказе от алкоголя. Этот пункт он считает важным с точки зрения использования «плодов своих инвестиций» в будущем.

Если вести здоровый образ жизни, правильно питаться и отказаться от вредных привычек, то в 60, 70 и в 80 лет человек может быть здоровым и благополучно жить на пенсии, считает Доржиев.