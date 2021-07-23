В России проработают индексацию пенсий работающим пенсионерам

Власти России прорабатывают вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом РИА Новости заявил источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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Источник подчеркнул, что решение по финансовому обеспечению индексации пенсий пока не принято, так как ответ от министерств еще не получен.

Выплаты по старости для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента (в этом году максимум 297 рублей). В первой половине января президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ежегодной индексации пенсий этой категории граждан.

В свою очередь председатель партии «Справедливая России» Сергей Миронов призвал индексировать выплаты всем пенсионерам согласно Конституции, без деления на работающих и неработающих. А депутаты Заксобрания Севастополя внесли в Госдуму законопроект о возобновлении с 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам.