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В России проработают индексацию пенсий работающим пенсионерам

Алиса Селезнёва
1 час назад

Власти России прорабатывают вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом РИА Новости заявил источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В России проработают индексацию пенсий работающим пенсионерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года», - пояснил он.

Источник подчеркнул, что решение по финансовому обеспечению индексации пенсий пока не принято, так как ответ от министерств еще не получен.

Выплаты по старости для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента (в этом году максимум 297 рублей). В первой половине января президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по ежегодной индексации пенсий этой категории граждан.

В свою очередь председатель партии «Справедливая России» Сергей Миронов призвал индексировать выплаты всем пенсионерам согласно Конституции, без деления на работающих и неработающих. А депутаты Заксобрания Севастополя внесли в Госдуму законопроект о возобновлении с 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

Парламентарии отметили, что для реализации инициативы потребуется около 400 миллиардов рублей, подчеркнув при этом, что отмена индексации негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к существенному снижению покупательной способности россиян.

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