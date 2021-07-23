Рост ставки: россиянам дали совет по вложению денег

С начала года ЦБ поднял ключевую ставку до 5,5%. Эксперты уверены, что 23 июля цикл повышения продолжится. К концу года она может достигнуть 6%-6,5%. Что нужно учитывать частным инвесторам, «Российской газете» рассказал заместитель председателя правления «БКС Мир инвестиций» Станислав Новиков.

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Облигационный рынок является самым чувствительным к изменению ключевой ставки. При ее повышении растут и ставки по облигациям, которые размещает государство и российские эмитенты, отметил он.

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Вместе с тем старые облигации на рынке начинают терять свою стоимость. Среди тех, кто сразу реагирует на изменение ставки, - облигации федерального займа (ОФЗ). При повышении ключевой ставки ОФЗ с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) обычно падают в цене и самыми привлекательными становятся ОФЗ с переменным купоном (ОФЗ-ПК). Купон по таким ОФЗ автоматически растет после роста ставок. Это помогает поддерживать стабильную стоимость таких бумаг. Новиков обращает внимание на выпуски 24020 и 24021.

«Интересными выглядят выпуски 24020 и 24021, купон по ним равен средней ставке RUONIA за период. Если говорить упрощенно, RUONIA - это ставка, по которой различные российские банки кредитуют друг друга в рублях. Как правило, она близко следует за ключевой ставкой Банка России», – пояснил эксперт.

По его словам, помимо безрисковых ОФЗ с переменным купоном следует рассмотреть облигации с коротким сроком погашения. Новиков также высказался о рынке акций. На него может по-разному влиять рост ставок в экономике.

«С одной стороны, заемные средства и обслуживание долга становятся для компаний дороже, с другой, повышенная инфляция сигнализирует о буме в экономике, что хорошо для прибылей компаний», - подчеркнул он.

Специалист выделяет компании потребительского сектора, банки, а также компании-экспортеры с существенной долей валютной выручки с точки зрения защищенности от влияния инфляционных рисков.

Эксперт считает, что нужно делать выбор в пользу бумаг с максимальной дивидендной доходностью. На российском рынке это по большей части представители секторов-экспортеров металлургии и нефтегаза, а также электроэнергетики.

В случае реализации сценария, при котором инфляция выходит из-под контроля и поднятие ставки со стороны ЦБ РФ не приводит к желаемому результату, стоит сосредоточиться на акциях и сырье, советует Новиков.

Оптимальная стратегия в условиях инфляции - комбинирование портфеля акций и облигаций, сокращение срочности облигаций и фокус в акциях на отдельных секторах. Это можно сделать самому или через комбинацию готовых продуктов в виде портфеля из открытых и биржевых ПИФов, подсказывает эксперт.