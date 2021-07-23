Названы основания для отказа в выдаче автокредита

Все основания для отказа в выдаче кредита на автомобиль делятся на общие и специальные, сообщил агентству «Прайм» адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Альфа», преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.

Так, одно из самых распространенных оснований – плохая кредитная история заемщика. В частности, долги по кредитам или другим платежам, участие в судебных спорах, а также заявки на получение кредитов указаны в кредитной истории, отмечает эксперт. Узнать ее можно бесплатно два раза в год с помощью сайта Госуслуг.

Также со сложностями в получении автокредита могут столкнуться лица, которые работают в «опасных» профессиях, например, пожарные или спасатели, так как они имеют повышенный риск получения производственной травмы и, соответственно, снижения дохода. Отказ могут получить и лица, чье место работы вызывает подозрения у банка.

«Например, если человек работает на данной работе менее шести месяцев или на индивидуального предпринимателя. Такие обстоятельства являются для банка признаками того, что человека могут уволить», — указывает Данилов.

Несоответствие уровня заработка сумме кредита – еще одна причина для отказа заемщику в выдаче ссуды. Однако данный фактор не является главным, так как автокредит зачастую обеспечен залогом в виде покупаемого автомобиля.

При получении кредита на покупку автомобиля с пробегом банк может отказать из-за недостаточной ликвидности предмета залога, подчеркивает специалист.

Специальное основание для отказа в выдаче ссуды - отсутствие первоначального взноса на покупку автомобиля, так как взнос является гарантией банка, что потребитель точно потратит денежные средства на приобретение машины, указал Данилов.