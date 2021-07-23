Финансист назвал акции для защиты от скачков на бирже

Растущие инфляционные ожидания в России и за рубежом, восстановление экономик после ограничений на фоне пандемии и ужесточение монетарной политики со стороны мировых ЦБ могут стать драйверами повышенной волатильности рынков акций во втором полугодии, заявил РИА Новости руководитель отдела управления акциями «Сбер Управление Активами» Евгений Линчик.

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По его словам, бумаги нефтегазового, металлургического и финансового секторов защитят от скачков на бирже.

Эксперт указал на стабильное положение сырьевого сектора в таких условиях: хеджирование инфляции влечет за собой спрос на сырьевые активы со стороны финансовых институтов, а восстановление экономик также помогает спросу на сырье.

В этой связи во втором полугодии Линчик прогнозирует опережающий спрос на сырьевые активы. Акции «Газпрома» могут вырасти на 10-15%, «Новатэка» - на 5-10%, «Газпром нефти» - на 10-15%, «Роснефти» - на 10-15%. Что касается металлургических компаний, то «Норильский никель» может вырасти на 5-10%, «Алроса» - на 5-7%, «Северсталь» - на 5-10%.

«Также мы позитивно смотрим на динамику финансового сектора, где ожидаем опережающий спрос на услуги финансовой отрасли. Нам нравятся акции Сбербанка (потенциал роста 15-20%) и ВТБ с ожидаемым ростом котировок до конца года на 10-15%», - подчеркнул специалист.

После того, как инфляционное давление снизится, ожидается существенный спрос в компаниях розничной торговли (например, X5 Retail Group и «Магнит»), которые предоставляют повышенные дивиденды и торгуются по мультипликаторам намного ниже исторических уровней и международных аналогов, указал Линчик.