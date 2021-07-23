Финансист назвал акции для защиты от скачков на бирже

Растущие инфляционные ожидания в России и за рубежом, восстановление экономик после ограничений на фоне пандемии и ужесточение монетарной политики со стороны мировых ЦБ могут стать драйверами повышенной волатильности рынков акций во втором полугодии, заявил РИА Новости руководитель отдела управления акциями «Сбер Управление Активами» Евгений Линчик.
По его словам, бумаги нефтегазового, металлургического и финансового секторов защитят от скачков на бирже.
Эксперт указал на стабильное положение сырьевого сектора в таких условиях: хеджирование инфляции влечет за собой спрос на сырьевые активы со стороны финансовых институтов, а восстановление экономик также помогает спросу на сырье.
В этой связи во втором полугодии Линчик прогнозирует опережающий спрос на сырьевые активы. Акции «Газпрома» могут вырасти на 10-15%, «Новатэка» - на 5-10%, «Газпром нефти» - на 10-15%, «Роснефти» - на 10-15%. Что касается металлургических компаний, то «Норильский никель» может вырасти на 5-10%, «Алроса» - на 5-7%, «Северсталь» - на 5-10%.
«Также мы позитивно смотрим на динамику финансового сектора, где ожидаем опережающий спрос на услуги финансовой отрасли. Нам нравятся акции Сбербанка (потенциал роста 15-20%) и ВТБ с ожидаемым ростом котировок до конца года на 10-15%», - подчеркнул специалист.
После того, как инфляционное давление снизится, ожидается существенный спрос в компаниях розничной торговли (например, X5 Retail Group и «Магнит»), которые предоставляют повышенные дивиденды и торгуются по мультипликаторам намного ниже исторических уровней и международных аналогов, указал Линчик.
Как заявил заместитель председателя правления «БКС Мир инвестиций» Станислав Новиков, облигационный рынок является самым чувствительным к изменению ключевой ставки. При ее повышении растут и ставки по облигациям, которые размещает государство и российские эмитенты.