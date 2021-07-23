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Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Праймиещё 2
52 минуты назад

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 10% с 15%, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке
Фото: ТАССТАСС

"Сбербанк в полтора раза снизил минимальный первоначальный взнос сразу по трём жилищным программам. Теперь для клиентов, которые не получают зарплату на карту Сбера, но успешно подтвердили свою занятость и доход, он составляет 10% вместо 15%", — сказано в сообщении.

Отмечается, что нововведение коснулось программ кредитования по приобретению готового и строящегося жилья.

"Мы стараемся максимально улучшить условия нашей ипотеки. И особое внимание уделяем первоначальному взносу, ведь для многих его размер критически важен. Снижение взноса в полтора раза — ощутимая мера поддержки, которая означает, что тысячи клиентов смогут раньше решить давно назревший жилищный вопрос", — прокомментировал вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васёв.

Личный счет,Компании,Сбербанк России,
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