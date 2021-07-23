Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

"Сбербанк в полтора раза снизил минимальный первоначальный взнос сразу по трём жилищным программам. Теперь для клиентов, которые не получают зарплату на карту Сбера, но успешно подтвердили свою занятость и доход, он составляет 10% вместо 15%", — сказано в сообщении.