Россияне начали скупать кнопочные телефоны

В России отмечен резкий скачок спроса на один из символов 1990-х – кнопочные мобильные телефоны. По словам аналитиков, эта ситуация, очевидно, связана с условиями, вызванными пандемией коронавируса.

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По данным издания "Коммерсантъ", которое ссылается на крупнейших ретейлеров, в России зафиксировано увеличение спроса на кнопочные телефоны - до 26%. При этом ранее уровень спроса на эту категорию товаров каждый год падал на 5-10%.

По мнению экспертов, эта ситуация, очевидно, связана с массовым переходом людей на дистанционную работу, где кнопочные телефоны служат им заменой стационарных. Кроме этого, на спрос могло оказать влияние начало дачного сезона и возвращение в РФ трудовых мигрантов. Не последняя роль может играть стремление граждан обеспечить защиту своим персональным данным, поскольку кнопочные телефоны подвержены взломам в меньшей степени, чем смартфоны.

В Price.ru увеличившийся спрос на кнопочные телефоны связывают с тем, что такого рода устройства не могут так же просто, как смартфоны, собирать личную информацию своих владельцев и делиться ею.

«Жители России начали более внимательно относиться к персональным данным в связи с большим распространением разного рода мошенничеств и краж информации», — уточнили в компании.

Сами покупатели, судя по отзывам в Сети, называют кнопочные телефоны «идеальной звонилкой из 90-х».