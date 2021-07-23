Миронов предложил ввести наследование пенсии

В России необходимо ввести наследование пенсии, поскольку сегодня средства умерших россиян забирает себе ПФР, заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, выступая на пресс-конференции в Севастополе. Об этом сообщает For.Post.

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«Сейчас, если человек умер, все идет в "карман“ ПФР, что мы считаем несправедливым», — сообщил он.

Глава партии «Справедливая Россия выступает за ликвидацию ПФР, поскольку считает, что это позволило бы сэкономить до 10 млрд рублей. Кроме того, Миронов считает, что гражданам должна полагаться пенсия в размере не менее 30 тысяч рублей. По его мнению, расчет пенсии должен производиться по трем показателям: стаж, заработок и условия труда.

В 2022 году страховые пенсии повысят на 5,9%. Бюджет ПФР с данными параметрами обсудила Российская трехсторонняя комиссия. Как отмечается, их могут изменить при дальнейших обсуждениях в Госдуме. Согласно материалам к проекту, число людей, которым предоставляется страховая пенсия, увеличиваться не будет: в следующем году их смогут получить 39,57 млн человек, в 2023 году - 38,93 млн, в 2024 году - 38,86 млн человек.