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В России резко выросла стоимость ремонта квартир и дач

Алиса Селезнёва
1 час назад

Пандемия и рост цены на стройматериалы привели к тому, что стоимость ремонта квартир и дач в России выросла на 32%. Об этом со ссылкой на участников рынка пишут «Известия».

В России резко выросла стоимость ремонта квартир и дач
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сильнее всего, по данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), которые приводит издание, подорожали металлопрокат — на 80–100%, древесина — на 40–70%, утеплители — на 20–40%, битум дорожный — на 40–60%. Также отмечен рост цен на отделочные материалы, электротехнику и кабели, пластиковые окна.

«Из-за удорожания пластика почти на 70% мы наблюдаем рост цен на сантехнику, фурнитуру, электротовары», - пояснил директор по строительству ИСГ «Мармакс» Юрий Хербер.

Помимо роста цен на материалы, на фоне инфляции и нехватки трудовых мигрантов выросла также стоимость ремонтных работ. Участники рынка отмечают, что средняя стоимость ремонта квартир в московском регионе поднялась на 32% в сравнении с I кварталом 2020 года. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах России.

До конца года ремонт в квартире и на даче может стать дороже еще на 5–7% в зависимости от экономической ситуации, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Также отмечается рост цен на квартиры с отделкой, которые занимают практически 40% рынка. Их стоимость за прошедший год в среднем выросла на 25–30%, заявила изданию генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Ранее ретейлеры предупредили россиян о росте цен на одежду и обувь на 10-20%. По их словам причинами роста стали увеличение стоимости материалов и морских грузоперевозок из Азии в Европу. Они также отметили, что на цену продукции влияют и ослабление рубля, и растущие расходы на открытие новых точек. При этом ретейлеры подчеркнули, что ожидают восстановления продаж и не намерены снижать закупки новых коллекций.

Личный счет,Андрей Колочинский,газета "Известия",
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