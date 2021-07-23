Рекордная инфляция: как защитить свои сбережения

Как сохранить свои сбережения в период высокой инфляции, «Московскому комсомольцу» рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Он выразил надежду на то, что с осени инфляция начнет сходить на нет.

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Нужно заняться планированием семейного бюджета, определив приоритеты. Тем гражданам, которые имеют проблемы с выплатой кредитов специалист рекомендует не тратить лишний раз деньги.

Из-за риска попасть в долговую ловушку необходимо крайне сдержанно относиться к дорогостоящим покупкам. Речь идет не только о квартирах, но и автомобилях, подорожавших весьма существенно. Также не стоит рассчитывать на рост реальных располагаемых доходов в связи с нынешним уровнем инфляции, отмечает Масленников.

Эксперт советует с подозрением относиться к предложениям по перекладыванию финансовых средств из одной валюты в другую. Масленников обратил внимание на облигации федерального займа (ОФЗ) в качестве инвестирования: доходность выше на 1,5 п.п., чем в максимальной ставке по банковским депозитам.