Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Рекордная инфляция: как защитить свои сбережения в непростое время

Лера Букина
21 минуту назад

Как сохранить свои сбережения в период высокой инфляции, «Московскому комсомольцу» рассказал ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Он выразил надежду на то, что с осени инфляция начнет сходить на нет.

Рекордная инфляция: как защитить свои сбережения
Фото: ТАССТАСС

Нужно заняться планированием семейного бюджета, определив приоритеты. Тем гражданам, которые имеют проблемы с выплатой кредитов специалист рекомендует не тратить лишний раз деньги.

Из-за риска попасть в долговую ловушку необходимо крайне сдержанно относиться к дорогостоящим покупкам. Речь идет не только о квартирах, но и автомобилях, подорожавших весьма существенно. Также не стоит рассчитывать на рост реальных располагаемых доходов в связи с нынешним уровнем инфляции, отмечает Масленников.

Банк России резко изменил ключевую ставку

Эксперт советует с подозрением относиться к предложениям по перекладыванию финансовых средств из одной валюты в другую. Масленников обратил внимание на облигации федерального займа (ОФЗ) в качестве инвестирования: доходность выше на 1,5 п.п., чем в максимальной ставке по банковским депозитам.

Примерно четверть жителей России считают невыгодными валютные сбережения, следует из итогов опроса, проведенного банком «Открытие». Кроме этого, примерно 30% респондентов видят наиболее выгодным способом накоплений размещение свободных средств на вкладах в рублях, но под более высокие проценты, чем на валютных депозитах. При этом половина участников затруднилась с ответом на вопрос о самом лучшем способе накопления средств.

Личный счет,Никита Масленников,Центр политических технологий,Ханты-Мансийский банк "Открытие",Центральный банк России,Московский комсомолец,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители