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«Не зацикливайтесь на одном секторе»: эксперт назвал лучшие отрасли для инвестиций

Анна Безрукова
41 минуту назад

Жители России вкладывают средства в ценные бумаги, ежедневно на бирже фиксируется рост числа частных инвесторов. Большая часть из них — бывшие клиенты банков, которые закрыли депозиты после падения ставок.

«Не зацикливайтесь на одном секторе»: эксперт назвал лучшие отрасли для инвестиций
Фото: ТАССТАСС

За первые шесть месяцев 2021 года приток средств физлиц на фондовый рынок составил более 455 миллиардов рублей. Причем если ранее они выбирали чаще акции зарубежных компаний, то сейчас — российских, сообщает РИА Новости.

"Частные инвесторы действуют под влиянием новостей. Приобретают финансовые инструменты так же быстро, как и продают, таким образом провоцируя то рост, то падение", — пояснил эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

В свою очередь, главный аналитик инвестиционной компании "Фондовый капитал" Даниил Болотских порекомендовал россиянам не зацикливаться на конкретном секторе.

"Не кладите все яйца в одну корзину. Диверсифицируйте риски. Например, присмотритесь к ПАО "Полюс", которое в прошедшем году превратилось в мирового лидера по объемам запасов золота. К тому же, месторождение Сухой Лог к 2027-му году обещает в два раза нарастить выручку компании. Посмотрите внимательнее на Сбербанк: за шесть месяцев у них — 80% прибыли от значений всего прошлого года", — сказал эксперт.

Отличные показатели также у предприятий фармацевтической отрасли, ретейла. Уровень спроса на их продукцию существенно увеличился, добавил Даниил Болотских.

Отмечается, что на фондовом рынке за первое полугодие текущего года удалось заработать 42% опрошенных.

Большая часть из них регулярно изучают новости и следят за развитием компаний, чьи акции они приобрели. Некоторые читают блоги профессиональных инвесторов. А 16% убеждены, что обвал рынка предсказать нельзя, и не принимают никакие меры.

Личный счет,Сбербанк России,РИА Новости,
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