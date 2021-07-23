«Не зацикливайтесь на одном секторе»: эксперт назвал лучшие отрасли для инвестиций

Жители России вкладывают средства в ценные бумаги, ежедневно на бирже фиксируется рост числа частных инвесторов. Большая часть из них — бывшие клиенты банков, которые закрыли депозиты после падения ставок.
За первые шесть месяцев 2021 года приток средств физлиц на фондовый рынок составил более 455 миллиардов рублей. Причем если ранее они выбирали чаще акции зарубежных компаний, то сейчас — российских, сообщает РИА Новости.
"Частные инвесторы действуют под влиянием новостей. Приобретают финансовые инструменты так же быстро, как и продают, таким образом провоцируя то рост, то падение", — пояснил эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.
В свою очередь, главный аналитик инвестиционной компании "Фондовый капитал" Даниил Болотских порекомендовал россиянам не зацикливаться на конкретном секторе.
"Не кладите все яйца в одну корзину. Диверсифицируйте риски. Например, присмотритесь к ПАО "Полюс", которое в прошедшем году превратилось в мирового лидера по объемам запасов золота. К тому же, месторождение Сухой Лог к 2027-му году обещает в два раза нарастить выручку компании. Посмотрите внимательнее на Сбербанк: за шесть месяцев у них — 80% прибыли от значений всего прошлого года", — сказал эксперт.
Отличные показатели также у предприятий фармацевтической отрасли, ретейла. Уровень спроса на их продукцию существенно увеличился, добавил Даниил Болотских.
Отмечается, что на фондовом рынке за первое полугодие текущего года удалось заработать 42% опрошенных.
Большая часть из них регулярно изучают новости и следят за развитием компаний, чьи акции они приобрели. Некоторые читают блоги профессиональных инвесторов. А 16% убеждены, что обвал рынка предсказать нельзя, и не принимают никакие меры.