«Не зацикливайтесь на одном секторе»: эксперт назвал лучшие отрасли для инвестиций

"Не кладите все яйца в одну корзину. Диверсифицируйте риски. Например, присмотритесь к ПАО "Полюс", которое в прошедшем году превратилось в мирового лидера по объемам запасов золота. К тому же, месторождение Сухой Лог к 2027-му году обещает в два раза нарастить выручку компании. Посмотрите внимательнее на Сбербанк: за шесть месяцев у них — 80% прибыли от значений всего прошлого года", — сказал эксперт.