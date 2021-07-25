Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россиянам назвали легальные способы платить меньше по кредиту

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

Чтобы получить минимальный процент по кредиту, необходимо предоставить банку все документы о своих доходах, а также в некоторых случаях отказываться от страхования. Такие легальные способы платить меньше по кредиту назвал директор по развитию банковского направления финансового супермаркета «Сравни.ру» Алексей Грибков, передает РИА Новости.

Россиянам назвали легальные способы платить меньше по кредиту
Фото: ReutersReuters

По мнению Грибкова, на ставку по кредиту сильно влияет пакет документов, которые подтверждают доход заемщика.

«Кредиты по минимальному пакету документов, как правило, дороже. При этом в зарплатном банке нередко вам могут предложить ставку ниже, чем в других кредитных организациях. Это связано с тем, что такой банк видит все ежемесячные доходы клиента», — рассказал он.

Эксперт также посоветовал россиянам задуматься о целесообразности оформления страховки. По его словам, страховка невыгодна, если кредит берется на небольшую сумму или короткой срок. При таких условиях стоит отказаться от страхования, что уменьшит сумму переплаты. При оформлении кредита на длительный срок страховка, наоборот, будет полезна.

Ранее коммерческий директор компании-застройщика «TEN Девелопмент» Владимир Щеколдин раскрыл способ сильно сэкономить на ипотеке. По словам эксперта, есть два способа сэкономить: первый — при любых возможностях гасить ипотеку досрочно. Второй важный момент — если снижаются ставки или есть выгодное предложение по рефинансированию ипотеки — немедленно перекредитоваться.

Личный счет,Алексей Грибков,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители