В ЦБ заявили о снижении цены на «борщевой набор»

Продукты из «борщевого набора» начали дешеветь, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она выразила надежду, что эта тенденция продолжится, передаёт РИА Новости.

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Мы ожидаем, и уже происходит снижение цен по продуктам, входящим в этот «борщевой набор», и, на наш взгляд, эта тенденция продолжится, — сказала она.

По заявлению чиновницы, причина роста цен в сезонности и ситуация отличается от той, что была с сахаром и подсолнечником, которые дорожали под влиянием мировой конъюнктуры.

В прошлом году были не очень хорошие погодные условия, и качество урожая, так называемая лёжкость, было ниже. И в этом году исчерпались запасы быстрее, а новый урожай ещё не поступал, и поэтому ещё такой достаточно существенный рост был в мае-июне по товарам «борщевого набора», — отметила глава ЦБ.

Она отметила, что административные меры по регулированию цен дают долгосрочный эффект, однако важно не подорвать желание производителей инвестировать в расширение производства.

Ранее президент Владимир Путин признал, что в России дорожают базовые продукты, включая овощи и «борщевой набор». Он назвал это особо острым вопросом.

7 июля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что цены на продукты питания в России стабилизировались. Однако есть проблемы с так называемым борщевым набором. Продукты, входящие в него, сильно подорожали, признался он.