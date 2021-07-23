Мошенники придумали способ обмануть пенсионеров

Телефонные мошенники в России стали чаще представляться сотрудниками Центробанка России или правоохранительных органов.

Фото: ТАСС ТАСС

Как сообщает «Пятый канал», они звонят потенциальным жертвам и заявляют, что их паспортные данные были использованы для получения кредита. Главная цель звонка – оформить на жертву кредит или получить деньги с помощью перевода.

Так, пенсионерке из Санкт-Петербурга позвонил неизвестный и представился сотрудником ЦБ РФ. Он заявил, что ее банковский счет взломали и взяли кредиты на ее имя. Чтобы решить проблему, злоумышленник предложил женщине взять другой кредит в банке, чтобы закрыть им ранее выданный, а также перевести еще 700 тысяч рублей на «безопасный счет».

Потенциальных жертв мошенничества должно насторожить упоминание Центробанка. Без ведома клиента банка регулятор не подает заявления в полицию. Манипуляция рассчитана на людей старшего возраста, которые не разбираются в полномочиях государственных органов.

Также важно помнить, что сотрудники ЦБ или полиции не будут выяснять личные данные по телефону. Чтобы обезопасить себя, необходимо сразу положить трубку и перезвонить в банк, чтобы выяснить, все ли в порядке со счетами.