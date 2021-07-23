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Рассчитан на пенсионеров: Мошенники придумали новый способ выманить деньги

Вероника Полынина
57 минут назад

Телефонные мошенники в России стали чаще представляться сотрудниками Центробанка России или правоохранительных органов.

Мошенники придумали способ обмануть пенсионеров
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает «Пятый канал», они звонят потенциальным жертвам и заявляют, что их паспортные данные были использованы для получения кредита. Главная цель звонка – оформить на жертву кредит или получить деньги с помощью перевода.

Мошенники начали обманывать с помощью ипотечных платежей

Так, пенсионерке из Санкт-Петербурга позвонил неизвестный и представился сотрудником ЦБ РФ. Он заявил, что ее банковский счет взломали и взяли кредиты на ее имя. Чтобы решить проблему, злоумышленник предложил женщине взять другой кредит в банке, чтобы закрыть им ранее выданный, а также перевести еще 700 тысяч рублей на «безопасный счет».

Потенциальных жертв мошенничества должно насторожить упоминание Центробанка. Без ведома клиента банка регулятор не подает заявления в полицию. Манипуляция рассчитана на людей старшего возраста, которые не разбираются в полномочиях государственных органов.

Также важно помнить, что сотрудники ЦБ или полиции не будут выяснять личные данные по телефону. Чтобы обезопасить себя, необходимо сразу положить трубку и перезвонить в банк, чтобы выяснить, все ли в порядке со счетами.

При этом перезванивать по номеру, якобы принадлежащему банку, с которого поступил звонок, нельзя. Мошенники могут звонить с номеров, полностью идентичных номерам банков, правоохранительных органов и госучреждений. Если перезванивать по ним, вызов может быть перенаправлен мошенникам.

Личный счет,Центральный банк России,МВД,
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