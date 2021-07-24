Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Жириновский назвал виновных в низких пенсиях россиян

Ura.Ru
1 час назад

В низких пенсия и зарплатах россиян виноваты коммунисты. С таким заявлением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Жириновский назвал виновных в низких пенсиях россиян
Фото: URA.RUURA.RU

«При советской власти всегда платили маленькую зарплату, маленькую пенсию. Создавали общественные фонды, из которых строили бесплатные квартиры, бесплатная медицина, бесплатное образование. Но это же деньги граждан», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам политика, все сегодняшнее российское правительство в прошлом являлось членами КПСС и пока они у власти, проблема с пенсиями и зарплатами не решится.

Ранее Жириновский заявил, что через восемь лет женщины и мужчины в России будут уходить на пенсию в 70 лет. Однако в Совфеде назвали слухи о повышении пенсионного возраста в России «необоснованной страшилкой». По мнению председателя комитета ведомства по соцполитике Валерия Рязанского, это связано с грядущей предвыборной кампанией, передает телеканал 360.

Личный счет,Бесплатные квартиры,Владимир Жириновский,КПСС,ЛДПР,Совет Федерации,Правительство РФ,Комсомольская правда,Телеканал "360° Подмосковье",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители