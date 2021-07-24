Жириновский назвал виновных в низких пенсиях россиян

В низких пенсия и зарплатах россиян виноваты коммунисты. С таким заявлением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«При советской власти всегда платили маленькую зарплату, маленькую пенсию. Создавали общественные фонды, из которых строили бесплатные квартиры, бесплатная медицина, бесплатное образование. Но это же деньги граждан», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам политика, все сегодняшнее российское правительство в прошлом являлось членами КПСС и пока они у власти, проблема с пенсиями и зарплатами не решится.
Ранее Жириновский заявил, что через восемь лет женщины и мужчины в России будут уходить на пенсию в 70 лет. Однако в Совфеде назвали слухи о повышении пенсионного возраста в России «необоснованной страшилкой». По мнению председателя комитета ведомства по соцполитике Валерия Рязанского, это связано с грядущей предвыборной кампанией, передает телеканал 360.