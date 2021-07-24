Жириновский назвал виновных в низких пенсиях россиян

«При советской власти всегда платили маленькую зарплату, маленькую пенсию. Создавали общественные фонды, из которых строили бесплатные квартиры, бесплатная медицина, бесплатное образование. Но это же деньги граждан», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам политика, все сегодняшнее российское правительство в прошлом являлось членами КПСС и пока они у власти, проблема с пенсиями и зарплатами не решится.

Ранее Жириновский заявил, что через восемь лет женщины и мужчины в России будут уходить на пенсию в 70 лет. Однако в Совфеде назвали слухи о повышении пенсионного возраста в России «необоснованной страшилкой». По мнению председателя комитета ведомства по соцполитике Валерия Рязанского, это связано с грядущей предвыборной кампанией, передает телеканал 360.