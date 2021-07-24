Выросли расходы россиян на ЖКХ

Средний чек платежа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России вырос в первом полугодии 2021 года на 11%. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт».

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Средняя сумма платежа по России составила 3 459 рублей. При этом сильнее всего траты на ЖКУ выросли в Москве (3 518 рублей), Санкт-Петербурге (3 002 рубля) и Тюмени (4 446 рублей), передает ТАСС.

По словам аналитиков, многие россияне провели карантин, введенный в прошлом году, за городом, что позволило им сократить платежи за ЖКУ. Кроме того, тогда поставщики услуг не могли требовать от жителей платить штрафы и пени за просрочку коммунальных платежей. Также зима 2020 года была теплее, чем в 2021 году, что дало россиянам, платившим за отопление по счетчику, возможность сэкономить. Поэтому в этом году рост оказался таким значительным, считают аналитики.