Выросли расходы россиян на ЖКХ

Средний чек платежа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России вырос в первом полугодии 2021 года на 11%. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт».
Средняя сумма платежа по России составила 3 459 рублей. При этом сильнее всего траты на ЖКУ выросли в Москве (3 518 рублей), Санкт-Петербурге (3 002 рубля) и Тюмени (4 446 рублей), передает ТАСС.
По словам аналитиков, многие россияне провели карантин, введенный в прошлом году, за городом, что позволило им сократить платежи за ЖКУ. Кроме того, тогда поставщики услуг не могли требовать от жителей платить штрафы и пени за просрочку коммунальных платежей. Также зима 2020 года была теплее, чем в 2021 году, что дало россиянам, платившим за отопление по счетчику, возможность сэкономить. Поэтому в этом году рост оказался таким значительным, считают аналитики.
Ранее стало известно, что сумма задолженностей за услуги ЖКХ в России увеличилась на два млрд рублей за I квартал 2021 года и составила 1,33 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Также сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о введении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в размере 15%. Соответствующий законопроект подготовил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). А первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин заявил, что правительство РФ может компенсировать россиянам оплату жилищно-коммунальных услуг с помощью прямых выплат из федерального бюджета.