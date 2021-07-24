Эксперт рассказал, как не работать к 40 годам благодаря вложениям

В Россельхозбанке дали совет молодым людям, которые только окончили или близки к окончанию вуза, и хотят не работать через 20 лет, а жить на пассивный доход от вложений. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на финансового эксперта департамента по работе на рынках капитала банка Наталью Смирнову.

По ее словам, для этого необходимо выбрать перспективные отрасли на ближайшие десятилетия, которые имеют потенциал доходности выше рынка (около 13% по S&P500). Тогда для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тысяч рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10-12 тысяч рублей в месяц. При этом начинать можно и с 1 тысячи, уточнила Смирнова.

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Чтобы копить на долгий срок, она рекомендовала следовать принципу: из 100 вычесть свой возраст. Это будет доля агрессивных инвестиций в портфеле акций, а остальное — облигации.

"То есть вчерашний студент 22 лет может 80% своих сбережений инвестировать в акции", — сказала эксперт.

В числе потенциально выгодных для инвестирования отраслей она назвала направление полупроводников. Это связано с глобальной диджитализацией. В них можно вкладывать, либо покупая напрямую акции компаний, либо инвестируя в биржевой фонд на целый портфель из акций компаний.

Перспективной отраслью для долгосрочных инвестиций Смирнова назвала также «зеленую» энергетику и экологически чистые технологии, а также биотехнологии и генную инженерию.

Немного средств можно инвестировать в направление киберспорта, видеоигр, которые все плотнее встраиваются в жизнь современного общества, добавила специалист.

Основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров ранее рассказал, что самая большая ошибка, которую может сделать начинающий инвестор в нынешних экономических условиях — вложить большую часть капитала в высокорисковые инструменты инвестирования.