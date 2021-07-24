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Эксперт рассказал, как не работать к 40 годам благодаря вложениям

Ювелина Бернст
38 минут назад

В Россельхозбанке дали совет молодым людям, которые только окончили или близки к окончанию вуза, и хотят не работать через 20 лет, а жить на пассивный доход от вложений. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на финансового эксперта департамента по работе на рынках капитала банка Наталью Смирнову.

Эксперт рассказал, как не работать к 40 годам благодаря вложениям
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее словам, для этого необходимо выбрать перспективные отрасли на ближайшие десятилетия, которые имеют потенциал доходности выше рынка (около 13% по S&P500). Тогда для выхода через 20 лет на пассивный доход от инвестиций около 50 тысяч рублей в месяц достаточно ежемесячно инвестировать порядка 10-12 тысяч рублей в месяц. При этом начинать можно и с 1 тысячи, уточнила Смирнова.

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Чтобы копить на долгий срок, она рекомендовала следовать принципу: из 100 вычесть свой возраст. Это будет доля агрессивных инвестиций в портфеле акций, а остальное — облигации.

"То есть вчерашний студент 22 лет может 80% своих сбережений инвестировать в акции", — сказала эксперт.

В числе потенциально выгодных для инвестирования отраслей она назвала направление полупроводников. Это связано с глобальной диджитализацией. В них можно вкладывать, либо покупая напрямую акции компаний, либо инвестируя в биржевой фонд на целый портфель из акций компаний.

Перспективной отраслью для долгосрочных инвестиций Смирнова назвала также «зеленую» энергетику и экологически чистые технологии, а также биотехнологии и генную инженерию.

Немного средств можно инвестировать в направление киберспорта, видеоигр, которые все плотнее встраиваются в жизнь современного общества, добавила специалист.

Основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров ранее рассказал, что самая большая ошибка, которую может сделать начинающий инвестор в нынешних экономических условиях — вложить большую часть капитала в высокорисковые инструменты инвестирования.

Создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко, в свою очередь, заявил, что главным врагом инвестора является инфляция. Он также рассказал, как считать доход от вложений.

Личный счет,Федор Сидоров,Наталья Смирнова,Россельхозбанк,газета "Известия",
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