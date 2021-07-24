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Эксперт назвал «идеальный платежный инструмент»

Ювелина Бернст
42 минуты назад

Менеджер по кредитным продуктам Сравни.ру Владимир Сляднев рассказал, как выбрать кредитную карту, передает РИА "Новости".

Эксперт назвал «идеальный платежный инструмент»
Фото: ТАССТАСС

Во-первых, следует обратить внимание на процентную ставку, сказал Сляднев. По его данным, в настоящее время ставки по кредиткам варьируются от 6 до 34% в зависимости от условий, средняя ставка составляет около 22%.

Также эксперт рекомендовал не забывать про стоимость услуг за различные операции по карте, так как часто банки берут большую комиссию за снятие денег в банкоматах или за пополнение счета.

Специалист посоветовал сравнить и предлагаемые банками сроки льготного периода, когда можно пользоваться средствами по кредитке бесплатно. Грейс-периоды по кредитным картам российских банков составляют от 50 до 1115 дней. Средний льготный период по кредиткам находится в районе 100 дней, рассказал Сляднев.

Он также призвал взвешенно подойти к вопросу лимиты по кредитной карте, поскольку при слишком большом лимите существует опасность потерять контроль над расходами. Сляднев рекомендовал ограничивать лимит по кредитной карте 50% от ежемесячного дохода.

Он также напомнил о важности дополнительных услуг. Так, если клиенту важно следить за расходами, то стоит установить приложение банка и подключить push-уведомления, которые обычно бесплатные. Полезным будет также присутствие бонусных программ, тогда при покупках можно будет получать накопительные баллы.

"Кредитка с бонусами и кэшбэком — идеальный платежный инструмент, позволяющий сэкономить и даже заработать, если использовать карту в рамках беспроцентного периода", — заключил эксперт.

В России был обновлен исторический максимум долгов по кредитным картам. Рекордный объем долгов по кредиткам составил 151,3 миллиарда рублей. Такой показатель был достигнут в марте 2021 года.

Личный счет,РИА Новости,
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