Эксперт назвал «идеальный платежный инструмент»

Менеджер по кредитным продуктам Сравни.ру Владимир Сляднев рассказал, как выбрать кредитную карту, передает РИА "Новости".

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Во-первых, следует обратить внимание на процентную ставку, сказал Сляднев. По его данным, в настоящее время ставки по кредиткам варьируются от 6 до 34% в зависимости от условий, средняя ставка составляет около 22%.

Также эксперт рекомендовал не забывать про стоимость услуг за различные операции по карте, так как часто банки берут большую комиссию за снятие денег в банкоматах или за пополнение счета.

Специалист посоветовал сравнить и предлагаемые банками сроки льготного периода, когда можно пользоваться средствами по кредитке бесплатно. Грейс-периоды по кредитным картам российских банков составляют от 50 до 1115 дней. Средний льготный период по кредиткам находится в районе 100 дней, рассказал Сляднев.

Он также призвал взвешенно подойти к вопросу лимиты по кредитной карте, поскольку при слишком большом лимите существует опасность потерять контроль над расходами. Сляднев рекомендовал ограничивать лимит по кредитной карте 50% от ежемесячного дохода.

Он также напомнил о важности дополнительных услуг. Так, если клиенту важно следить за расходами, то стоит установить приложение банка и подключить push-уведомления, которые обычно бесплатные. Полезным будет также присутствие бонусных программ, тогда при покупках можно будет получать накопительные баллы.

"Кредитка с бонусами и кэшбэком — идеальный платежный инструмент, позволяющий сэкономить и даже заработать, если использовать карту в рамках беспроцентного периода", — заключил эксперт.