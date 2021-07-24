Большинство российских банков не стали менять условия кредитования и привлечения вкладов сразу после повышения ключевой ставки Центробанка. Некоторые скорректировали свою политику заранее, другие решили посмотреть, как будут действовать конкуренты. Эксперты предупреждают: в ущерб себе банки работать не станут, поэтому взамен низких ставок по займам они могут увеличить иные сборы, сопровождающие кредиты.
По данным РБК, 23 июля о повышении ставок по вкладам объявил только Почта Банк. Организация добавила ко всем депозитам базовой линейки по 0,25 процентного пункта (п. п.), после чего максимальная доступная ставка составила 5% годовых. Совкомбанк поднимет ставки по вкладам на 0,2 п. п. с 28 июля, но условия по потребкредитам менять пока не планирует.
В «Сбере» изданию напомнили, что ещё в начале июля банк повысил доходность по вкладу «Дополнительный процент» с 5% до 5,5% годовых. А с 15 июля компания снизила ставки по кредитам без обеспечения до рекордно низкого значения — 8,9% годовых. В ВТБ также сообщили, что не будут пока менять условия по займам, хотя по части вкладов не исключают «новых выгодных предложений». «Открытие» и Московский кредитный банк тоже решили просто следить за конкурентами и ориентироваться на рыночную ситуацию.
ЦБ поднял ключевую ставку 23 июля. Она выросла сразу на 1 п. п., до 6,5% годовых. Регулятор пошёл на это, чтобы сдержать инфляцию. По мнению аналитиков, изменение ставок по кредитам и депозитам будет происходить постепенно, однако кредитные организации всё равно будут пытаться компенсировать недополученные доходы за счёт клиентов. В частности, они могут поднять банковскую комиссию, расходы на страховку и прочие виды сборов и платежей.