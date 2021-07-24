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Долги россиян за коммуналку достигли достигли рекордной суммы

Елена Прошина
1 час назад

Долг российских граждан и компаний за жилищно-коммунальные услуги к концу апреля 2021 года вырос до 460,8 млрд рублей. Такие цифры приводит РБК, ссылаясь на Росстат.

Долги россиян за коммуналку достигли достигли рекордной суммы
Фото: ТАССТАСС

Просрочка перед компаниями ЖКХ оказалась максимальной с 2018 года. Год назад просрочка составляла 448 млрд рублей. В 2021-м – на 6% больше.

Данные за май и июнь пока не опубликованы. Росстат при расчетах учитывает долги не только за ЖКУ, но также за другие работы и услуги, оказываемыми организациями.

Оценить долю долгов населения в просроченной задолженности невозможно, считает член общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева.

«На мой взгляд, основная часть долгов — это все-таки долги предприятий, поскольку в целом по России платежная дисциплина среди населения достаточно высока», — заявила эксперт.

Больше всех предприятиям ЖКХ должны Москва, Нижегородская область, Подмосковье, Петербург и Чеченская республика.

Личный счет,Минстрой,Росстат,РБК,
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