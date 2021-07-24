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Россиянам рассказали о возможности слетать в Турцию за 10 тысяч рублей

Майк Габриелян
24 минуты назад

В России обрушились цены на билеты в Турцию. Туда и обратно их можно купить за 10 тысяч рублей. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, сообщает URA.RU.

Россиянам рассказали о возможности слетать в Турцию за 10 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас в системах бронирования можно найти билеты в Анталью по 10 тысяч рублей туда и обратно даже в разгар сезона», - заявил эксперт.

По его словам, это следствие большой конкуренции на рынке, наличия лоукост перевозки и чартерной перевозки.

Вице-президент АТОР отметил, что география полётов у российских путешественников растет. Однако чартеров (за исключением турецкого направления) не хватает. Это пока сдерживает объем продаж.

Сейчас в Анталью вылетает не менее 105 рейсов в сутки.

Накануне отдыхающие на турецких курортах в Бодруме и Чешме россияне пожаловались на турецких отельеров и рестораторов, в несколько раз поднявших цены.

В Турции по случаю национального религиозного праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) объявили 9-дневные выходные. Поэтому в курортные города стали массово съезжаться внутренние туристы.

Местные предприниматели в итоге резко подняли цены на товары и услуги. К примеру, цены на еду на курортах взлетели на 25-40%. Неделю назад ужин в ресторане обходился туристу в среднем в 40 лир (около 5 долларов), а сейчас тот же набор блюд будет стоить 60 лир. Аренда домов подорожала почти вдвое, гостиницы также выставляют заоблачный ценник.

Личный счет,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,РИА Ura.ru,
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