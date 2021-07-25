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Финансист назвал способы увеличить пенсию

Майк Габриелян
1 час назад

Эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис рассказал о законных способах, позволяющих увеличить пенсию. Об этом сообщает «Прайм».

Финансист назвал способы увеличить пенсию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Финансист отметил, что пенсионеру необходимо следить за новостями о пенсиях и изменениями в законах. Иногда для повышения сумм достаточно направить в ПФР или МФЦ необходимые документы.

«Важно время от времени проверять свои пенсионные права и отслеживать изменения в законодательстве», - сказал Биезбардис.

Надо помнить, что размер выплат зависит от стажа (страхового и нестрахового) и пенсионных коэффициентов. Чтобы увеличить страховой стаж, будучи пенсионером, нужно продолжать официально работать. Можно предоставить в ПФР доказательства того, что стаж не учитывается. Ими могут стать трудовая книжка, договоры и дополнительные соглашения и даже свидетельские показания коллег.

С 2016 года работающим пенсионерам прекращена индексация пенсии. Но их пенсии ежегодно повышают 1 августа, поскольку они получают дополнительные пенсионные коэффициенты (не более 3 коэффициентов за год).

Эксперт также отметил, что повышенную пенсию получают некоторые россияне. Это граждане, достигшие 80 лет, жители Крайнего Севера, инвалиды первой группы. Отдельные категории лиц с инвалидностью получают одновременно две пенсии. Это военнослужащие, а также граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Личный счет,НПФ "Будущее",Пенсионный фонд РФ,
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