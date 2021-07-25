«Не знаю, на что буду жить»: россияне подсчитали убытки после обвала новой «биржи»

В начале июля обрушилась финансовая пирамида «Финико»: компания создала свою криптовалюту, которая быстро обесценилась. Вкладчики создали петицию, адресованную Генпрокуратуре и президенту РФ с требованием привлечь главу компании к уголовной ответственности. Пострадавшие рассказали «Газете.Ru», как потеряли миллионы, инвестировав в «Финико», и как они планируют возвращать деньги.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Как и на что растить ребенка, не представляю"

Видео дня

34-летняя Татьяна из Мурманска узнала о "Финико" в мае - биржу ей посоветовала знакомая, которая хорошо разбирается в инвестициях и живет в роскоши.

"Я тоже решила вложиться, так как захотела обеспечить себе и малышу, которого жду, безбедный декретный отпуск. Я наслушалась красивых историй, не спала пару ночей и взяла кредит. Потом рассказала подруге, та после звонка с моим наставником тоже нафантазировала себе красивую жизнь, взяла кредит - 600 тыс. рублей", - рассказывает она.

По словам Татьяны, наставник из "Финико" постоянно мотивировала брать кредиты и обещала их погашение за счет прибыли на "бирже" в ближайшие месяцы.

"Она говорила: не бойся - за несколько месяцев все отобьешь и будешь жить в достатке, дашь будущей малышке хорошее образование", - пояснила женщина.

Татьяна решила довериться и взяла кредит на 1,7 млн рублей. После того, как она вложила всю сумму, на ее кошелек в личном кабинете еженедельно поступала "прибыль" в размере $1 тыс. Она несколько раз выводила суммы для погашения кредита, но сервис выдавал сумму в два раза меньшую запрашиваемой. "В итоге я потеряла все деньги. А кредит я взяла на восемь лет, платеж в месяц по 30 тыс. Через два месяца я иду в декрет. Родные ничего не знают - ношу в себе эту проблему и знаю, что нельзя волноваться. Но как и на что растить ребенка, не представляю. В общем, урок на всю жизнь!", - рассказала женщина.

Татьяна планирует рефинансировать кредиты. Надежду на вывод средств с платформы она потеряла.

"Народ делился, как взять кредит, если его не выдают"

В аналогичную ситуацию попала 37-летняя Светлана из Краснодара. На майских праздниках ей позвонил родственник и рассказал о способе заработка через "Финико". По его словам, на "бирже" он заработал на машину, а его сын смог вложиться в недвижимость.

"Я сейчас без работы, в разводе, у меня двое детей, причем один ребенок с инвалидностью. Мы сейчас живем на пенсию, пособие, другие социальные выплаты и скромные алименты – не пошикуешь, в общем. Родственники помогают нам иногда: подкидывают копеечку, чтобы летом с детьми можно было отдохнуть, ну и на крайний случай можно было бы купить лекарство. А тут я вижу – все получают прибыль, и тоже решила рискнуть", - объяснила жительница Краснодара.

Платформа выглядела убедительной, перед внесением депозита Светлана изучила отзывы, лекции лидеров, посоветовалась с прикрепленным наставником. "Я даже видела в интернете, что на "Финико" заводили дело. Однако позже поняла, что оно остановлено, так как к компании претензий нет. Это тоже было для меня убедительно. Я списалась с одним из руководителей, завела личный кабинет, меня включили в свой чат. В том чате была какая-то вакханалия: постоянно все выкладывали скрины своих заработков, показывали, что купили машины и квартиры. Каждого вновь взявшего кредиты и вложившего в "Финико" поздравляли бурными аплодисментами. Народ делился, как взять кредит, если его не выдают", - рассказала женщина.

Светлана решила начать "инвестировать": вложила средства, которые были ее "подушкой безопасности", взяла кредиты в нескольких банках, заняла деньги у родственников. Общая сумма - около 900 тыс. рублей.

"Думала, что сейчас поставлю детей на ноги, решу все свои проблемы, образование получу (так как у меня потеря квалификации). Потому что мы сейчас выживаем на том, что есть – и я за это "Финико" схватилась, как утопающий за соломинку", - сообщила Светлана.

Женщина видела, как "появляется прибыль", но вывести она смогла всего 68 тысяч. Далее начался обвал пирамиды. Татьяна начала изучать схему "Финико" и поняла: это мошенники и нужно выводить хоть какие-нибудь средства. "Я сделала запрос на вывод средств и начала писать в техподдержку, мне не отвечали, хотя я написала шесть писем. Потом я начала жаловаться руководителю - в итоге она согласовала вывод средств, и я до последнего надеялась, что я смогу вывести хоть что-то в ближайшее время, потому что на полную сумму я даже не рассчитывала. Но, к сожалению, мне ничего так и не пришло, а позже кошельки всем пользователям просто заблокировали. Нам сказали, что вывод средств вы можете получить, только если подтвердите свои доходы. Я поняла, что это конец" - говорит Светлана.

Сейчас она передала всю информацию в банки – Светлана надеется, что они могут вернуть средства с ее биткоин-кошелька в "Финико". По ее словам, кошельки действительно существуют и на них лежат деньги – даже сейчас.

"Деньги я особо вернуть не рассчитываю. Оплатить этот кредит я также не могу, поэтому я сейчас практически на нулях – даже не знаю, на что буду жить и собирать детей в школу. Хорошо, что по пособие хотя бы могу получить 20 тысяч – но никакого резерва у меня сейчас нет. И если ребенку задержат выдачу препарата, я даже не смогу купить ему эти лекарства", - говорит женщина.

"Я ощущала, как зарабатываются и крутятся мои деньги"

45-летняя Наталья из Москвы в марте также решила начать вкладывать в "Финико". Она рассказывает, что о "бирже" узнала через близкую подругу: начав инвестировать в "Финико", та улучшила свое финансовое положение.

"Подруга рассказала, что, несмотря на негативные отзывы о компании, каждый месяц она получает от этого доход примерно в 60 тыс. Естественно, нас это заинтересовало. Она не зазывала – просто показала нам свой личный кабинет и поделилась информацией", - рассказывает собеседница "Газеты.Ru".

На тот момент Наталья и ее супруг имели скопленную сумму и сделали первый взнос в размере 80 тыс. руб. По словам женщины, после этого их "прибыль" составляла $5-10 ежедневно. "Мы посмотрели все конференции, подписались на соцсети всех лидеров. И основное, что привлекло: нам показалось, что это инвестирование, а не финансовая пирамида. У них якобы есть система трейдинга - они много об этом говорили. Они используют методы, схожие с реальными банками: дают кешбэк за приведенных знакомых и многое другое. Лидеры проводили мастер-классы, и я как будто ощущала, как зарабатываются и крутятся мои деньги", - делится Наталья.

После того, как супруги увидели реальную прибыль, они решили внести еще 700 тыс. из скопленных средств, а также взяли кредит на 1,7 млн рублей. После того, как они захотели вывести часть прибыли, им удалось получить только 200 тыс. Дальше кошелек заблокировали.

"В итоге суммарно я потеряла 2,5 млн. Считаю, что эта ситуация будет для нас уроком о том, что "халявных" денег не бывает и за все нужно нести ответственность. Конечно, хотелось бы верить, что я могу вернуть свои деньги, что общественность может подняться и те миллионы можно будет разблокировать", - рассказывает женщина.

"Не все эти люди - ничего не соображающие жертвы"

Только за первый квартал 2021 года в России выявлено 85 субъектов с признаками финансовых пирамид; всего таких организаций 1987, сообщили "Газете.Ru" в Центральном банке России. Вместе с тем, по данным Group-IB, в начале этого года была зафиксирована сеть ресурсов псевдоброкеров, которая насчитывала более 50 сайтов, маскирующихся под легальные инвестиционные компании. Криптовалюты и инвестиции – наиболее распространенная область среди мошенников, отмечает руководитель департамента расследований высокотехнологичных преступлений Group-IB Андрей Колмаков.

"Для общения с жертвами мошенники использовали популярные соцсети, мессенджеры и десятки фейковых аккаунтов, в которых симпатичные девушки предлагали поправить пошатнувшееся за время пандемии финансовое положение с помощью "проверенного брокера". Ущерб после такого знакомства в среднем составляет десятки тысяч долларов", - сказал он "Газете.Ru". Жажда быстрого обогащения, "легких денег" — это один из триггеров, с помощью которого создатели различных финансовых пирамид привлекают вкладчиков, подчеркивает Колмаков.

"Не все эти люди - ничего не соображающие жертвы. Некоторые из них вполне отдают себе отчет, что участвуют в откровенных махинациях, однако рассчитывают вывести свои деньги да еще с процентами до того, как пирамида начнет сыпаться", - объяснил эксперт.

При расследовании уголовных дел о деятельности финансовых пирамид могут возникнуть сложности с доказательствами. Например, создатели регистрируют сайты за пределами России, и средства от граждан не поступают к ним напрямую.