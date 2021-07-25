Россиянам дали совет, сколько денег брать в отпуск

В отпуск стоит брать денег на 30-40% больше, чем планируется потратить, рекомендовал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Его слова передает агентство "Прайм".

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Аналитик уточнил, что стоит исходить из того, в какую страну едет отдыхающий. Оптимальным вариантом, по его мнению, будет просмотреть записи людей, кто уже был в той стране, куда отправляется турист, и иметь с собой примерно на 30-40% больше средств, которые планируется потратить.

Запас денег необходим, так как всегда могут возникнуть экстренные ситуации — от порчи имущества отеля до проблем со здоровьем, отметил Переславский.

Он также напомнил, что около половины средств лучше иметь в виде наличности, так как не во всех странах и городах на каждом шагу можно найти банкомат. Наличные также нужны для сопутствующих трат – чаевые, маленькие покупки на базарах, рынках, в лавочках и проезд в общественном транспорте.

Согласно исследованию финансовой онлайн платформы Webbankir, 47,1% жителей России считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь более 100 тысяч рублей. Для 30,4% россиян эта сумма составляет более 150 тысяч рублей. 28,9% респондентов оценили качественный отдых в сумму до 100 тысяч рублей. 12,6% опрошенных уверены, что хорошо отдохнуть неделю можно и за 50 тысяч рублей.