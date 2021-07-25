Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов

Цены на авиаперелеты к концу года, скорее всего, увеличатся. Такой прогноз сделал экономист Евгений Миронюк в беседе с РИА «Новости».

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«Если ситуация с ковидом выровняется, в течение года авиакомпании могут повысить цены еще на 15-20 процентов. Пострадают, разумеется, традиционно более доходные для перевозчиков международные авиаперелеты», - считает Миронюк.

По его словам, динамика цен на авиабилеты во многом будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации в России и мире. Пока никто не может точно сказать снизится заболеваемость коронавирусом или нет: дельта-штамм COVID-19 все еще слишком активен во многих странах. В случае падения спроса на перелеты, появится вероятность минимального роста цен на авиабилеты в августе, считает Миронюк.

Другой эксперт издания, доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников, отмечает, что российский рынок пассажирских сейчас подвержен сильным колебаниям цен. Он напомнил, что несколько месяцев назад, в условиях падения спроса, стоимость перелета на ряде внутрироссийских направлениях упала. Он пояснил, что авиакомпании, как правило, работают на сети маршрутов. Для получения общей прибыли оперативное меняют стоимость билетов так, чтобы падение цен на одних направлениях компенсировалось ростом на других, пользующихся повышенным спросом.