Что ждет вкладчиков после повышения ставки ЦБ

В Банке России не исключают некото­рого перетока денег частных инвесторов с фондового рынка на банковские вклады после резкого повышения ключевой ставки ЦБ с 5,5% до 6,5% годовых. Перенаправить часть денег граждан с потребления на сбережение в том числе и с помощью влияния ключевой ставки на ставки по вкладам - одна из де-факто заявленных целей Банка России, которая, по мнению регулятора, поможет остановить рост потребительских цен. Заметное повышение ключевой ставки способно и укрепить рубль, пусть и не сразу, считают аналитики.

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В пятницу Банк России в четвертый раз подряд ключевую ставку, на этот раз она выросла сразу на один процентный пункт. Это нестандартный (большой) шаг для изменения ключевой ставки, в последний раз сравнимые шаги изменения ставки применялись ЦБ в кризисном 2014 году.

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Банк России обосновал повышение ставки отдалением инфляции от целевых 4% (была 6,5% в середине июля), преобладанием проинфляционных рисков, повышенными инфляционными ожиданиями и ускоренным восстановлением экономики после коронакризиса. По итогам 2021 года, как теперь ожидает ЦБ, инфляция может составить 5,7-6,2%. Признаки ослабления инфляционного давления есть, но устойчивого замедления инфляции пока не видно, подчеркнула на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Ключевая ставка повышается с марта (с 4,25%), за это время наметилась тенденция к росту ставок по вкладам и кредитам, отметили в ЦБ.

Увеличение депозитных ставок пока происходит медленно, отмечают в ЦБ. Новое повышение ключевой ставки позволит повысить привлекательность депозитов, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования, считают в Банке России. Рост процентных ставок позволит восстановить интерес населения к сбережениям, подчеркнула Набиуллина. Это в перспективе должно помочь и в борьбе с ускоренной инфляцией, поскольку природу этого ускорения Банк России видит в первую очередь в выросшем внутреннем спросе, под который не может подстроиться предложение.

Ставки по вкладам пока растут слишком медленно, подчеркивают в ЦБ

По словам Набиуллиной, если ставка по депозитам будет более привлекательной, чем сейчас, то может произойти некоторое изменение потоков сбережений с фондового рынка в банки. В первой декаде июля средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках по объему депозитов составляла 5,3%. В начале года тот же показатель был ниже 4,5%. Весной ЦБ оценивал число частных инвесторов на российском фондовом рынке в 12,7 млн человек, по итогам 2020 года было 9,9 млн человек. За первое полугодие 2021 года частные инвесторы вложили в акции 412 млрд рублей, за весь 2020 год - 503 млрд рублей.

"Повышение ключевой ставки отразится не только на ставках по депозитам, но и на доходности облигаций. А рынок акций продолжает демонстрировать еще позитивную динамику. Поэтому скорее всего та часть населения, что уже вывела деньги на биржу и предпочла для себя такой инструмент инвестирования, не будет переводить деньги обратно в банки", - полагает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Юлия Якупова.

С другой стороны, клиенты, которые не ушли на биржу и не хранили деньги на депозитах из-за опасений потерять их в кризисное время, могут начать задумываться о размещении депозитов в банках, поскольку их доходность вырастет, допускает она.