В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающих

Законопроект, предлагающий возобновить с 1 января 2022 года индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам, внесен в Госдуму. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Текст документа депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

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Как следует из пояснительной записки, речь идет о внесении изменения в закон «О страховых пенсиях» и признании утративших силу ряда статей закона.

По словам депутата, после отмены индексации пенсий резко сократилось число работающих пенсионеров — с 15,3 миллиона до 9,6 миллиона человек. Нилов отметил, что большинство граждан перешли в сферу теневой занятости, то есть стали работать «нелегально».

«Отсутствие индексации страховых пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам. Учитывая низкие размеры страховых пенсий, многие пенсионеры для поддержания приемлемого уровня жизни вынуждены работать. Уровень их заработных плат, как правило, также невысок», — сказано в записке.

Автор инициативы также подчеркнул, что отсутствие индексации пенсий не соответствует тому, что указано в части 6 статьи 75 Конституции, согласно которой такая мера осуществляется не реже одного раза в год в порядке, установленном законом.

В числе инициатив – пересмотр размера страховой пенсии и размера фиксированной выплаты работающим пенсионерам по коэффициенту, равному 104 рублям 69 копейкам с 1 января 2022 года. Сумма фиксированной выплаты к пенсии будет составлять 6 401 рубль 10 копеек.