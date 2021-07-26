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В России предложили создать свободную от налогов зону

Анна Безрукова
1 час назад

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил с инициативой о введении на Курилах зоны, свободной от налогов, а также режима свободной таможенной территории.

Свободную от налогов зону предложили создать на Курилах
Фото: ТАССТАСС

Вероятно, речь идет именно о тех самых "интригующих предложениях", о которых ранее говорил российский лидер Владимир Путин. Отмечается, что идеи, которые озвучил премьер-министр Михаил Мишустин, приехав на остров Итуруп, самым благоприятным образом скажутся на развитии бизнеса.

В числе предложений, о которых заявил глава правительства, есть идея сделать Курилы свободной от налогов зоны.

"Может быть, мы подумаем над тем, чтобы освободить от необходимости уплаты налогов предприятия, ведущие здесь деятельность, инвестирующие сюда", - цитирует Мишустина РИА Новости.

Помимо этого, в "беспрецедентный", как его охарактеризовал премьер, перечень мер вошло и предложение о возможном введении "режима свободной таможенной территории, чтобы появилась возможность завоза нужного оборудования, товаров".

Также премьер-министр дал обещание посоветоваться и обсудить эти меры с Владимиром Путиным по возвращении в столицу.

Напомним, ранее в ходе совещания президент поручил Мишустину повнимательней отнестись к ситуации на Курильских островах. Путин отметил, что с японцами уже давно проводится работа, направленная на создание нужных условий "для субъектов экономической деятельности". Глава государства добавил, что обсуждаемые с главой правительства инициативы - "абсолютно уникальные, беспрецедентные".

Личный счет,Михаил Мишустин,Владимир Путин,РИА Новости,
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