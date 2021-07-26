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Россиянам рассказали, как получить низкий процент по кредиту

Лера Букина
40 минут назад

Для того чтобы получить самый низкий процент по кредиту, необходимо предоставлять в банк все возможные документы о своих доходах, а также понять, нужно ли в принципе оформлять страховку, так как платежи могут быть более выгодными без нее. Об этом РИА Новости сообщил директор по развитию банковского направления финансового супермаркета Сравни.ру Алексей Грибков.

Россиянам рассказали, как получить низкий процент по кредиту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На персональную ставку по кредиту чаще всего влияет пакет документов, подтверждающих доход. Кредиты по минимальному пакету документов, как правило, дороже. При этом в зарплатном банке нередко вам могут предложить ставку ниже, чем в других кредитных организациях. Это связано с тем, что такой банк видит все ежемесячные доходы клиента», – отметил он.

В большинстве случаев кредит оформляют со страховкой, а отказ от нее обычно автоматически повышает процентную ставку, подчеркнул Грибков. По его словам, она может быть выгодной в случае получения кредита на длительный срок.

В случае оформления кредита на небольшую сумму и на короткий срок или при планировании досрочного погашения следует оценить величину платежей и без страховки - при таких условиях сумма переплаты по процентам может быть ниже, отметил Грибков.

При выборе банка следует смотреть на сопутствующие кредиту услуги. Грибков также советует оценивать удобство мобильного приложения банка, так как кредит предполагает длительные отношения с кредитной организацией.

Как стало известно, правительство одобрило внесенный в Госдуму законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) информировать заемщика об уровне его долговой нагрузки при оформлении потребкредита или займа от 10 тысяч рублей.

Личный счет,Алексей Грибков,Госдума,РИА Новости,
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